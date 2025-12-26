Los pilotos de la Fórmula 1 se encuentran descansando luego de la ardua temporada 2025 en la que Lando Norris consiguió su primer título. La mayoría se reunió con sus respectivas familias y así lo hicieron ver en las fotos de los festejos de Navidad.

Ahora bien, si hubo uno que llamó la atención fue Max Verstappen por la foto que publicó su esposa –Kelly Piquet– en Instagram. Puntualmente, la hija de Nelson Piquet mostró un divertido regalo que recibió el piloto de Red Bull Racing, quien no dudó en posar sonriente con el presente.

Puntualmente, Max recibió de regalo una playera de una foto suya editada en la que está fumando un cigarrillo y enseñando el dedo medio. Además, también tiene unas gafas y en una de sus manos está sosteniendo el trofeo del Gran Premio de Las Vegas de la F1.

La foto de Verstappen que publicó Kelly Piquet en Instagram

El propio Verstappen tomó la prenda y sonrió para la foto que ya es viral en distintas redes sociales como X o Instagram. No obstante, una vez que finalicen las fiestas, Max volverá al trabajo para llegar en forma a la pretemporada antes del inicio de la temporada 2026 en marzo, con el GP de Australia.

Verstappen tendrá nuevo compañero en 2026

Max Verstappen ha experimentado varios cambios en Red Bull en el último año. El neerlandés dejó de tener a Christian Horner como jefe de equipo y tuvo dos compañeros distintos a lo largo de la temporada: Liam Lawson y Yuki Tsunoda. Ahora, la escudería confirmó que la segunda butaca del equipo será ocupada por Isack Hadjar, quien deslumbró en su temporada rookie con Racing Bulls, en 2026.

