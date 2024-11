Todas las escuderías de la Fórmula 1 ya tienen confirmada su dupla para la próxima temporada. Todas a excepción de una: Visa Cash App RB. El segundo equipo de Red Bull Racing actualmente cuenta con Yuki Tsunoda y Liam Lawson en la parrilla, pero solo el primero tiene su lugar asegurado en 2025. El neozelandés, en cambio, reemplazó a Daniel Ricciardo hasta el final de la temporada y busca convencer para permanecer en la máxima.

No obstante, Lawson es consciente de que no es el único candidato para quedarse con esa butaca. Franco Colapinto es otro de los pilotos que aparece entre las posibilidades e incluso desde Argentina llegaron a confirmar que ya había un acuerdo entre Red Bull y Williams para traspasarlo a cambio de 20 millones de euros. Sin embargo, esto no fue comunicado oficialmente por ninguna de las dos escuderías hasta el momento.

Otro piloto se ilusiona con el asiento de RB para 2025

Se trata de Isack Hadjar. El francés de 20 años es el piloto principal de Red Bull Junior Team y actualmente es el líder de la Fórmula 2 con Campos Racing. En las últimas horas, dialogó con el portal Motorsport y no ocultó su ilusión de poder aspirar a conseguir el asiento vacante de RB en 2025.

Isack Hadjar, piloto de Red Bull Junior Team (IMAGO)

“Yo diría que mis posibilidades están vivas, por lo menos. Obviamente, no depende de mí. Están pasando muchas cosas en RB y Red Bull, cualquier cosa puede pasar. Y obviamente, yo soy el siguiente en la lista. Así que eso es sólo un hecho”, comentó Hadjar. Y finalizó al respecto: “No sé qué decisiones tomarán, pero espero estar aquí e intentar estar listo para el año que viene en cualquier caso”.

¿Checo Pérez seguirá en Red Bull Racing en 2025?

Si bien todavía no se puede confirmar al 100%, la realidad es que todo apunta a que Checo Pérez continuará en Red Bull Racing en 2025 . El tapatío tiene contrato hasta el año que viene inclusive y ya fueron confirmados sus patrocinadores. No obstante, Helmut Marko avisó que tomarán una decisión sobre su futuro luego del GP de Abu Dhabi, por lo que existe la mínima chance de que pueda haber un cambio de último momento.

