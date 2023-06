Pasó una nueva clasificación dentro del Gran Premio de España 2023 y nuevamente Max Verstappen fue en el encargado de lograr la pole position con suma comodidad. La grilla del top 10 le sonrío completamente a un neerlandés que es amplio dominador de la Fórmula 1, a tal punto que Carlos Sainz es el que mejor comenzará al ser segundo con Ferrari y Sergio Pérez fue eliminado en Q2.

Uno de los que tuvo problemas fue Fernando Alonso, quien parecía transitar de forma normal la qualy hasta que en la tercera sesión llegó el inconveniente mayor. Producto de irse a la “leca” o “grava” en la primera parte, su fondo plano se dañó y solamente alcanzó a hacer una vuelta para estampar el noveno mejor tiempo, por lo que el asturiano de Aston Martin tuvo un duro revés en la aspiración a la victoria “33”.

Lewis Hamilton comenzará quinto, Charles Leclerc lo hará sorpresivamente 19°, George Russell duodécimo y lo peor fue para Checo. El hombre de Jalisco, que posee el segundo mejor coche de la parrilla, comenzará 11° en una situación que le demandó el correspondiente atraso, por lo que ahora tiene que trabajar en la remontada.

¿Qué pasó con Checo Pérez en el GP de España 2023 por la F1?

Checo Pérez se pasó de largo en una pista húmeda y compleja para los pilotos que integraron la qualy 2 y terminó en la leca. Todo esto cuando restaba muy poco tiempo para que termine la sesión, por lo que el jalisciense no logró hacer la vuelta cómoda y comenzará 11° en España. Cabe resaltar que viene de no pasar la Q1 en Mónaco, donde no sumó unidades, por lo que necesita volver al podio para mantener aspiraciones de título.

Aunque también es un hecho que Pérez requiere, como también muchos otros de sus colegas, que Verstappen ceda unidades en todo sentido. Hasta aquí, el neerlandés no conoce otra posición que el primer lugar, culminado en cuatro oportunidades, o el segundo, donde terminó en otras dos. 144 puntos para el bicampeón del certamen contra 105 de Sergio es hasta el momento lo que marca la tabla.