Latinoamérica no deja de recibir buenas noticias en la Fórmula 1. Recientemente, este sector del hemisferio celebró la confirmación de Franco Colapinto en Williams hasta el cierre de la temporada como sustituto de Logan Sargeant a partir de Monza. Sin embargo, ahora se dio a conocer que Patricio O’Ward también se ganó un lugar en uno de los próximos Grandes Premios.

Este piloto mexicano de 25 años pertenece a Arrow McLaren desde 2022 y se ha destacado en IndyCar Series durante las últimas cuatro temporadas, firmando grandes resultados que lo llevaron a convertirse en piloto de reserva de McLaren en F1.

Si bien ‘Pato’ ya tuvo su debut en la máxima categoría en las Prácticas Libres del Gran Premio de Abu Dhabi con McLaren en 2022 y 2023, ahora tendrá la posibilidad de subirse al MCL38 para la FP1 del Gran Premio de México, lo que él mismo había catalogado como “deseo más grande” en junio del año pasado.

¿Quién es Patricio O’Ward, el piloto mexicano que correrá en la FP1 del GP de México?

‘Pato’, como lo apodan, nació en Monterrey, Nueva León el 6 de mayo de 1999. Desde chico se interesó por el automovilismo y en 2005 inició su carrera sobre ruedas en karting con la Easykart Copa AKN Monterrey Karting Track México en la categoría Puffo, donde consiguió quedar tercero la tabla general.

Ya para 2008 empezó a competir en los campeonatos estadounidenses de karting, donde ganó varios títulos como el Rotax Grand Nationals USA o el Southwest Regional Cup Seriescon. Ahora bien, su primera incursión en los monoplazas fue en 2013, en la Fórmula Latam 2000, y desde allí pasó por Fórmula Renault, Pacífico 2000, Fórmula 4, Pro Mazda, Indy Lights, IMSA, Fórmula 2, Super Fórmula Japonesa e IndyCar Series (tuvo dos etapas).

Pato O'Ward correrá en la FP1 del GP de México

En 2019 llegó a ser parte del equipo Junior de Red Bull Racing, pero una desafortunada decisión de la FIA de otorgar menos puntos de Superlicencia por ganar el Indy Lights hizo que Patricio O’Ward no consiguiera las unidades necesarias para poder competir en Fórmula 1 y, por lo tanto, la escudería austriaca no lo mantuvo en su academia.

Finalmente, McLaren le abrió las puertas y ahora su sueño de convertirse en piloto oficial de un equipo de F1 está cada vez más cerca. No obstante, el propio Pato es realista. “Está fuera de mi control porque yo no traigo 30 millones de dólares a un equipo, no traigo toda la experiencia del mundo en un Fórmula 1, no. Lo que yo puedo traer a la mesa es Patricio O’Ward, y eso es lo que yo puedo ofrecer”, manifestó el mexicano en la citada entrevista con ESPN.

¿Cuándo correrá Patricio O’Ward en el Gran Premio de México?

El oriundo de Monterrey se subirá al monoplaza de McLaren para las Prácticas Libres del Gran Premio de México el próximo 25 de octubre en el Autódromo Hermanos Rodríguez. De esta manera, al menos por un día, la parrilla contará con la presencia de dos pilotos mexicanos al mismo tiempo: Pato y Checo Pérez.

