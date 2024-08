Ralf Schumacher, expiloto de la Fórmula 1 y hermano de Michael Schumacher, sorprendió a propios y extraños a mediados de julio al confirmar su homosexualidad. Puntualmente, el alemán presentó a su nuevo novio en redes sociales y recibió el apoyo de la gran mayoría de sus seguidores.

Ahora bien, un mes después, su exesposa y madre de su hijo David –Cora Brinckmann– brindó una explosiva entrevista para el medio Der Spiegel y sentenció sobre la orientación del padre de su hijo: “Cuando lo anunció fue como una puñalada en el corazón”. Además, añadió: “Siento que he desperdiciado mis mejores años. Me hago muchas preguntas. ¿Fue honesto conmigo? E incluso hay algo más importante que me ronda por la cabeza: ¿me amaba?”.

Luego, cuando le consultaron si estaba al tanto de la homosexualidad de Ralf Schumacher, lo negó y reveló: “Le pedí que me aclarase, pero él siempre lo negó diciéndome que estaba imaginándome todo y que lo mismo necesitaba ayuda psicológica”. Cabe mencionar que estuvieron casados entre 2001 y 2015.

En la misma línea, aseguró que solamente conocía a Ettiene por una visita en la que fue presentado como un colaborador suyo. No obstante, luego de estas declaraciones, el propio Ralf se encargó de dejar en evidencia a su exesposa en redes sociales.

La respuesta de Ralf Schumacher a su exesposa

El expiloto de la Fórmula 1 publicó un chat en el que Cora Brinckmann le escribió a Ettiene. En el mismo, ella los felicita pensando que se habían casado por una confusión sobre unos anillos y asegura que estaba feliz por ellos.

El chat entre Etienne y Cora que publicó Ralf Schumacher

Además, Schumacher escribió al respecto: “Con todo este ida y vuelta me gustaría dejar claro que Cora nos felicitó en octubre de 2023 porque pensaba que nos habíamos casado. Ella también estaba feliz. Como se puede ver en este mensaje dirigido personalmente a Etienne. Creo que es una vergüenza para Etienne y para mí que difunda tantas mentiras. Ambos sólo queremos que nos dejen en paz”.