Valtteri Bottas podría estar ante sus últimas carreras en la Fórmula 1. El finlandés supo ocupar los puestos altos del Campeonato de Pilotos en la época que compartía equipo con Lewis Hamilton en Mercedes. Sin embargo, actualmente se encuentra en una situación muy distinta en Kick Sauber y su asiento en la categoría no está asegurado.

ver también El nuevo anhelo de Fernando Alonso en la F1: "Sería el momento cúlmine de mi vida"

Bottas sumó ningún punto en la temporada 2024 y no parece que vaya a lograrlo en alguno de los próximos diez Grandes Premios. La actual escudería pasará a ser Audi en 2026, pero -de momento- Valtteri no parece estar en los planes del nuevo equipo, una situación que tiene al finlandés sin cuidado. En una entrevista con Motorsport, el oriundo de Nastola abordó este tema y muchos más.

El piloto de Sauber está en una versión mucho más relajada de su vida. “Siempre me tomaré las carreras muy en serio, pero al fin y al cabo todos somos humanos. Creo que es importante ver la diversión en ciertas cosas y, sobre todo, en uno mismo. Probablemente he sido como un robot en el pasado, pero me alegro de haber conseguido salir de ello. Creo que es madurez y experiencia, me llevó un tiempo darme cuenta y entender quién soy realmente”.

Valtteri Bottas no ha sumado puntos en la temporada 2024 (IMAGO)

Puntualmente, sobre su futuro, señala: “He estado en esta situación muchas veces antes en mi carrera, así que no es nada nuevo para mí. Es depende de cómo lo afrontes, para mí es emocionante y no me estresa demasiado. No es mi primer rodeo”.

El deporte que quiere practicar Valtteri Bottas luego de la Fórmula 1

A Bottas le gustaría practicar ciclismo una vez que finalice su etapa en la Fórmula 1. Su novia, Tiffany Cromwell, es ciclista profesional y le transmitió la pasión por este deporte. “Es una forma estupenda de escapar de un mundo ajetreado y lleno de gente”, expresa.

Publicidad

Publicidad

Además, reveló que tiene en mente meterse cada vez más de lleno en esta disciplina: “Me gustan las pruebas de grava. No es tan serio como el ciclismo de carretera. Me gusta desafiarme a mí mismo. Sin duda, en el futuro me gustaría participar en más pruebas, pero obviamente el calendario lo decide y tiene que tener sentido desde el punto de vista del tiempo y la energía”.

ver también El mejor piloto de la historia de la Fórmula 1, según Bernie Ecclestone

Las otras pasiones de Valtteri Bottas

En un fragmento de la entrevista, el piloto contó los otros negocios que tiene y afirma que todos ellos están relacionados con cosas que le apasionan. “Lo principal fue la empresa de ginebra con mi novia, luego fue un tostador de café y una colaboración vinícola. Me encanta todo lo relacionado con el vino, así que cuando estoy en Australia puedo trabajar en esas cosas. También soy copropietario de un equipo de hockey de Finlandia, en mi ciudad natal, y la temporada pasada quedaron segundos en la liga finlandesa. También tengo algunas inversiones aquí y allá”.