Rafael Nadal anunció su retiro del tenis y generó un gran revuelo entre los aficionados del deporte. Las repercusiones por esta llamativa decisión están a la orden del día y este viernes se generó una gran polémica en España por unas declaraciones de Toni Nadal.

ver también Quiebra el alma: Cristiano Ronaldo y su carta de despedida para Rafael Nadal tras su retiro

El tío y exentrenador de Rafa brindó una entrevista para El Larguero y aseguró que Fernando Alonso no se puede comparar con Nadal. Ambos son dos de los máximos exponentes del deporte español y dominaron sus respectivas disciplinas de manera inobjetable con títulos y récords vigentes.

Rafael Nadal junto a Fernando Alonso (IMAGO)

Publicidad

Publicidad

No obstante, Toni cree que Nadal está unos escalones por encima del bicampeón de la Fórmula 1 que actualmente milita en Aston Martin. “Fernando Alonso creo que no se puede comparar con Rafael. Fernando ganó dos años, a mí me gusta ser más o menos justo. Rafael es uno de los mejores de la historia en su actividad. Alonso ha ganado dos, sé que ha sido un gran corredor, probablemente de los mejores de los últimos no sé cuántos años, pero ha ganado dos Mundiales. Entonces, creo que Rafael en ese aspecto es superior“, comenzó diciendo el tío de Rafa al respecto.

Más adelante, defendió su postura diciendo: “Rafael fue cinco años el número uno y es el segundo de la historia que ha ganado más torneos de Grand Slam“. Luego también mencionó a Marc Márquez, pero señaló: “Hay que ver la cantidad de gente que juega, la cantidad de gente que se dedica aquí al deporte, no es lo mismo que sea un deporte mayoritario o minoritario”. Por último, le puso paños fríos a la cuestión asegurando que no cree que importe mucho determinar quién es el mejor.

ver también VIDEO: Así se enteró Carlos Alcaraz la noticia del retiro de Rafael Nadal del tenis profesional

Palmarés de Rafael Nadal en Grand Slam

Roland Garros: 14 | 2005 – 2006 – 2007 – 2008 – 2010 – 2011 – 2012 – 2013 – 2014 – 2017 – 2018 – 2019 – 2020 – 2022

US Open: 4 | 2010 – 2013 – 2017 – 2019

Wimbledon: 2 | 2008 – 2010

Australia Open: 2 | 2009 – 2022

Publicidad