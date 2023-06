¿TRAMPA? Christian Horner por qué Checo Pérez no pudo quedar tercero en el GP de España 2023 por la Fórmula 1

Ha pasado una nueva carrera dentro de la Fórmula 1, la cual arrojó el resultado que parece un hecho tradicional o de costumbre como es ver a Max Verstappen en el primer puesto, en este caso del Gran Premio de España 2023. Se trató de una cita en la cual contó con varios pilotos distribuidos en varias posiciones lejanas al podio al momento de comenzar el mismo, pero tanto George Russell como Sergio Pérez pudieron avanzar mejor que Fernando Alonso o Charles Leclerc.

En el caso del hombre de Jalisco, Checo había comenzado en el undécimo lugar ante una mala segunda sesión de la clasificación. Pero a pesar de contar con el segundo coche más rápido y de mejor ritmo del mejor equipo de la categoría, Red Bull, la realidad es que el resultado pudo mejorarlo hasta llegar al cuarto lugar, aunque la exigencia demande un poco más sobre él.

Existen razones por las cuales Checo Pérez no alcanzó a quedar en el podio, algo de lo que se encargó de explicar Christian Horner, hombre encargado de ser director de equipo de Red Bull Racing, en donde deslizó un polémico comentario de lo que habría perjudicado al corredor de 33 años. Actualmente y tras los resultados arrojados, el nacido en Guadalajara suma 117 unidades ubicándose segundo contra los 170 del bicampeón Verstappen.

Christian Horner y por qué Checo Pérez quedó 4° en el GP de España 2023 por la Fórmula 1

Dialogando hacia SKY Sports, Horner dejó en claro su argumento del no ingreso de Checo Pérez al podio. “Creo que esa fue la diferencia al final del día. Checo tenía un ritmo cada vez más fuerte y en ese último período, en particular, estaba regresando muy fuerte. Perdió en las primeras vueltas. No tuvo un gran comienzo, mientras que George Russell se las arregló para salirse de la pista sin recibir una penalización por eso“, disparó.

Cabe resaltar que la maniobra mencionada ocurrió en la primera curva de la largada, por lo que hubo tiempo para intentar la remontada y dejar en el camino al británico, pese a que el directivo asumió lo contrario. “Tuvimos cerca el podio. En esa primera vuelta no arriesgamos de más, pensando en los puntos obviamente, y George Russell ahí fue donde hizo la diferencia. Creo que cortó la curva uno y ganó bastantes posiciones y al final eso hizo la diferencia“, sentenció.