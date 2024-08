09:31hs PIERRE GASLY EXPLOTÓ CONTRA ALPINE

El piloto francés manifestó su descontento por su presente en el equipo. En primera instancia, analizó lo sucedido en el GP de Bélgica: "No estoy nada feliz. Tuvimos un problema de motor, perdimos siete décimas en las rectas en cada vuelta, un problema de temperatura del motor, la dirección no estuvo recta durante toda la carrera, no aplicamos la estrategia correcta... Cometemos demasiados errores".

Y completó: "Los últimos tres fines de semana han sido absolutamente frustrantes. Básicamente, no estamos en la cima de lo que deberíamos estar, y sé que los muchachos pueden hacerlo mucho mejor. Ha sido un comienzo de año difícil, quiero que lo hagamos mejor".