La Liga MX Femenil tiene cualquier cantidad de historias que vale la pena contar, pero pocas tan emotivas como la de Alison González, delantera que a sus 20 años se ha vuelto una de las más importantes del campeonato.

Aligol llegó a Coapa en el Apertura 2021, aunque no pudo tener actividad en su primer torneo por una importante lesión en la rodilla. Hoy está de vuelta en los terrenos de juego realizando su actividad predilecta y para la que cuenta con un talento descomunal.

Con nueve torneos en la Liga MX Femenil, la atacante nacida en Tepic es una máquina de frente al arco contrario, presumiendo grandes registros al acumular 86 goles con las camisetas de Tigres, Atlas y ahora América.

Bolavip tuvo la oportunidad de charlar con González en las instalaciones de Coapa, teniendo muy claro su objetivo con la camiseta Azulcrema: "Existe un periodo de adaptación que ahora vivimos y es eso, hay muchos partidos en estas jornadas, pero lo más importante es Liguilla y quedar campeonas. Ese es el primer objetivo que tenemos en mente”, mencionó a unos días del comienzo de la Fiesta Grande, donde se medirán a Tijuana.

Igualmente, compartió lo difícil que fue su lesión y el respaldo que recibió del América: "No tengo palabras suficientes para agradecer todo lo que han hecho por mí. Me trajeron, me dieron la oportunidad, me abrieron las puertas de darme una de las mejores rehabilitaciones. Estoy muy tranquila en el club, muy contenta".

Por último, Alison es consciente de que su trabajo trasciende más allá del campo, sirviendo como inspiración para muchas jugadoras jóvenes: “A veces no dimensiono el impacto que tengo en niñas más pequeñas o incluso en lo que hago. Es una de las cosas que he aprendido después de la lesión, el ser agradecida conmigo misma, lo que tengo y lo que puedo hacer. Al final es como un pequeño premio de saber que haces las cosas bien, que voy por buen camino, pero no puedo dejarlo solamente ahí. Tengo una responsabilidad y debo seguir creciendo, haciendo bien las cosas”, dijo para finalizar.