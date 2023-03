Entender los últimos años en la Liga MX Femenil sería muy difícil sin Katty Martínez. La nacida en Monterrey ha anotado 79 goles en los ocho torneos recientes, representando un ejemplo para todas las jóvenes que quieren ser jugadoras profesionales.

Kattykiller está cumpliendo su tercer certamen en América Femenil. El semestre pasado llegaron a la final, deseando ahora conquistar un título más para su amplio palmarés, además de aumentar sus registros individuales.

En estos momentos, las Azulcremas se encuentran bastante afectadas por la salida de Scarlett Camberos, que sufrió acoso y no se le respaldó. Martínez levantó la voz para su gremio, solicitando a la Liga MX Femenil verdaderas medidas para protegerlas.

“La vamos a extrañar mucho y ya se lo hicimos saber. Como persona y jugadora nos aportaba mucho a todas nosotras. Es un tema muy complicado que en nuestro país tiene que cambiar ya. Yo creo que el hecho de que se dé este tema de Scarlett visibiliza aún más lo que pasa todos los días en nuestro país, no sólo a las futbolistas sino a todas las mujeres que vivimos aquí. Es un tema muy delicado y difícil, pero es un tema que tiene que terminar ya, necesitamos apoyo y a esas autoridades, que realmente volteen y hagan algo".

Enfocado en lo deportivo, Katty confesó que recuperó su mejor versión a través de mucho trabajo mental: “Complicado, la verdad no es fácil reconocer que uno está mal. Cuando vez que todas las cosas son adversidades y no se te dan las cosas como tú quieres tienes que agarrarte de algo y también tienes que aprender muchas cosas. El semestre pasado fui con una psicóloga que me ayudó muchísimo en la parte deportiva; el aprender de esas cosas, reconocerlo es lo que te ayuda a mejorar", aseguró.

Por último Martínez Abad se siente muy contenta por el momento que atraviesa: “La verdad estoy muy feliz, tranquila porque sé que no es casualidad lo que pasa tampoco, lo trabajo todos los días para que así sea y lo he dicho muchas veces, el trabajo de una u otra forma reditúa muchas cosas, entonces estoy tranquila en esa parte, estoy feliz; mis compañeras me han ayudado mucho a regresar, en el campo a encontrarme también”, dijo en exclusiva para los micrófonos de Bolavip.