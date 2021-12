A los 35 años de edad, Eva Espejo ha vuelto a escribir su nombre en la historia del futbol profesional al convertirse en la primera mujer en ganar el título de Liga Femenil MX como directora técnica al consagrar campeonas a las Rayadas del Monterrey en la final del torneo Grita México Apertura 2021 ante Tigres.

Cuatro años atrás, Eva Espejo también cobró notoriedad al ganar como entrenadora de las Tuzas del Pachuca el único torneo de Copa del futbol profesional de mujeres que se ha disputado en México. Ahora, un objetivo ha tomado mayor dimensión: ¿será la primera mujer en dirigir en la Liga MX Femenil?

"Crean en sus sueños. Todo es posible", dijo Eva Espejo después de ganar el torneo de liga. Respecto a la posibilidad de verla en un futuro dirigiendo en la Ligs MX, Leonardo Cuéllar, un director técnico que ha contribuido al futbol de mujeres en México apuntó que "Eva podrá ir abriendo esa brecha para poder dirigir a un equipo de varones y de buen nivel, no necesariamente algo inferior, sino un equipo mayor".

Falta respeto a la mujer

Leonardo Cuéllar consideró en entrevista para Mediotiempo que Eva Espejo tiene las facultades y capacidades para dirigir en la Ligs MX porque "el futbol es futbol, no tiene que ser evaluado por el género, sino evaluado por lo que pasa en la cancha con el equipo, con su juego, su personalidad, su esencia".

Cuéllar recordó que estuvo a punto de dirigir al equipo masculino de Pumas, pero la situación no se concretó porque dudaban debido a su paso por el futbol femenil ya que los planteles de hombres no están preparados para aceptar esa circunstancia. "Falta un espacio importante a completar para que eso se dé, sobre todo porque creo que el jugador mexicano no es tan profesional y respetuoso como debería. Vemos constantes historias de jugadores a nivel profesional haciendo tonterías; falta profesionalismo para que eso sea una base para poder respetar a una mujer que tome una posición importante en el equipo y sobre todo en la cancha", consideró el ex director técnico de la selección femenil mexicana.