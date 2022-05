El ex jugador del Barcelona no está acostumbrado a las negativas, y una oferta de bajo presupuesto no consiguió convencer a la bicampeona de goleo de la Liga MX.

Pese a que el futbol femenil comienza a tomar gran importancia en el balompié nacional, los sueldos para muchas futbolistas siguen siendo paupérrimos. Pero en esta ocasión no sólo los salarios son deplorables en algunos clubes, sino también las actitudes de algunos de sus dirigentes, como es el caso de Rafael Márquez, quien fue denunciado por hacerle una propuesta económica por demás baja a la actual bicampeona de goleo de la Liga MX Femenil.

En el podcast de Jesús “Canelo” Angulo, futbolista de las Chivas de Guadalajara, la goleadora del equipo rojiblanco, Alicia Cervantes platicó sobre el día que el ex futbolista del Barcelona le marcó para hacerle una oferta de trabajo y regresara con Atlas, pero esta la rechazó por lo baja que era económicamente, lo que derivó en la molestia por parte de Márquez, quien en ese momento era parte de la directiva rojinegra.

“Rafa Márquez me marca. 'Mira, Alicia, queremos que vuelvas a Atlas, te vamos a aumentar a 3,000 pesos'. Le dije: ‘¿Qué bueno?, tú crees que me estás aumentando 1,500 pesos, pero yo quiero el aumento para todas, pero no a 3,000 pesos, qué vamos a hacer con eso, no nos alcanza para nada”, comentó Cervantes, quien es la actual bicampeona de goleo de la Liga MX Femenil y atacante estrella del Rebaño Sagrado.

La ex futbolista atlista comenzó su andar en el futbol mexicano con la escuadra de los Zorros, equipo que le pagaba tan sólo 1,500 pesos, a cambio de un contrato de un año. Esto derivó que tras el año buscara un aumento, pero este se lo negaron en su momento, situación que para ella era apremiante por los compromisos que tenía que cubrir en casa, pero al parecer el ex jugador no entendió su situación y respondió de manera inesperada ante su negativa.

“Me dice Rafael Márquez que no me puede subir más. Le digo que muchas gracias y me dice: ‘Ni porque yo te estoy hablando. ¿Juegas por dinero?’. Le dije que no era eso, sino que tenía una familia, él trató de arreglar las cosas, porque la directiva nada más no. Él estaba en una asociación de futbol a favor de los jugadores y quería que no manchara al club, le dije que gracias, que lo respetaba y que no iba a regresar”.