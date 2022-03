Un día después del decepcionante Clásico Nacional que finalizó sin goles por la décima jornada del Clausura 2022; Chivas y América volvieron a verse las caras pero en el fútbol femenil para brindar un espectáculo con el que sus colegas habían quedado en deuda, un partido de trámite cambiante, de emociones y goles.

Fueron Las Águilas las que comenzaron tomando ventaja en el marcador, con una ejecución desde el punto de penal que Katty Martínez cambió por gol. Pero las de Guadalajara contaban con la carta ganadora que lleva el 24 en la espalda y que estaba lista para hacer historia grande en el clásico.

A los 49 minutos Alicia Cervantes volvió a poner las acciones igualadas y a los 62, tras gestionar una gran jugada con Carolina Jaramillo, ingresó al área para definir y marcar su doblete, el de la victoria para Chivas y el de un récord que la vuelve la pesadilla del América: Con 8 tantos, es la máxima goleadora del Clásico Nacional Femenil.

“Siempre lo he dicho, mis goles los festejo tal cual me sale. Siempre lo he disfrutado muchísimo, no es que yo diga ‘le voy a meter gol al América’. Me sale por mí, estás contenta de meter goles y no solamente al América, sino a todos los rivales. Como delanteras tomamos las mismas emociones al meter un gol. No cambian mucho las emociones”, le había dicho a Chivas Pasión días antes de su doblete.

América, la víctima favorita de Alicia Cervantes

Con su doblete de este domingo en el Clásico Nacional, Alicia Cervantes llegó a los 60 goles con la camiseta de Chivas y es precisamente América su víctima favorita, pues con 8 tantos le ha marcado más que a ningún otro equipo. Le siguen Necaxa, equipo al que le lleva convertidos 7 goles, y Toluca, cuyas redes la sufrieron en 6 oportunidades.