En conversación con Bolavip MX, Ivonne Valdivia Navarro, creadora de The Female Stats, habla sobre la importancia de los datos para descubrir historias e impulsar el futbol femenil.

“Los números también nos ayudan a contar historias del futbol femenil”: The Female Stats

Una cosa lleva a la otra. Damaris Godínez, lateral derecha de Chivas, es una de las futbolistas que más corre por partido en la Liga BBVA Femenil. Para defender o contribuir en el ataque de su equipo, su esfuerzo es de mucho desgaste juego tras juego. Mientras tanto, fuera de la cancha, a diferencia de otras jugadoras, ella disfruta su maternidad. Es aquí cuando surge una pregunta: ¿cuántas aficionadas y aficionados saben que es mamá?

A la historia del lado materno de Damaris se puede llegar desde las estadísticas por su desempeño en el campo, es decir, la información de su aporte sobre el césped motiva a que sea visible y conocida para el público futbolero, que a su vez se puede interesar en conocer más acerca de ella.

“Los números y datos también nos ayudan a contar historias de las futbolistas. Cuantificar todo aquello que sucede en un partido es además una forma de visibilizarlas, de ponerlas en el mapa de la afición que no las conoce. Por ejemplo, no sabemos lo que ha debido sortear en su vida la líder de asistencias para llegar lejos en el futbol, pero nos inquietará saberlo luego de enterarnos que es la mejor pasadora para gol”, comenta Ivonne Valdivia Navarro, creadora de The Female Stats, primer sitio mexicano especializado en data de futbol femenil.

Con bagaje reporteril en la cobertura de Rayadas y Amazonas cuando se profesionalizó la liga mexicana femenil, además de laborar posteriormente en el área de comunicación del Monterrey, Ivonne alimentó su pasión de ingeniera con la recopilación de datos a lo largo de estos últimos cinco años. Tener ese oro molido informativo en sus manos le motivó a emprender con The Female Stats.

Pero como las estadísticas también son anécdotas y emociones detrás de su análisis, ella comenta cómo nació esta atracción hacia la data: “Durante el Mundial de 2014, Alemania hizo una mini Alemania en Brasil. Allí, los números jugaron un papel importante para los alemanes. Con Kroos, el equipo de estudio analizó el tiempo que dormía para determinar si rendía mejor con más o menos horas de sueño. Todo se cuantificó, incluso la comida. Eso me pareció fascinante, sobre todo porque el resultado final fue el campeonato del mundo para Alemania”.

Con esa misma fascinación se adentra en la recopilación de datos concernientes a la Liga BBVA Femenil, lo que significa todo un reto por distintos motivos. Y es que cubrir a 18 equipos no es sencillo. A eso hay que añadir la accesibilidad y colaboración de los clubes para que pueda llevarse a cabo esa labor que a final de cuentas es beneficiosa para el futbol en sí.

¿En qué beneficia? En que las marcas volteen a ver planteles y jugadoras para anunciarse, lo que daría un giro al argumento de que el futbol femenil no vende o no es rentable. En este sentido, Ivonne lo ejemplifica de la siguiente manera: si tienes a la mejor cobradora de tiros de esquina de la liga, las cámaras tenderán a enfocar sus medias, prenda donde conviene anunciarte.

Ella está convencida que The Female Stats es un modelo de ganar-ganar para todas las partes involucradas (clubes, futbolistas, medios de comunicación, marcas). “Es un proyecto que equilibra los números con las emociones, los datos con las historias, y donde ganamos todos”, concluye Ivonne.