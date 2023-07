En un sorprendente giro de los acontecimientos, las Chivas Rayadas del Guadalajara han anunciado la baja de la extremo Joseline Montoya. Esto significa que no contarán con la jugadora de cara al torneo Apertura 2023 de la Liga MX Femenil. Esta noticia ha dejado a los fanáticos desconcertados y ha generado especulaciones sobre el futuro del equipo en la próxima temporada.

Montoya, quien se había ausentado durante la pretemporada debido a sus planes de emigrar a Europa, ha tomado la decisión de unirse a Tigres UANL. A través de las redes sociales del club, las Rojiblancas dirigidas por el entrenador Juan Pablo Alfaro confirmaron la partida de la talentosa jugadora mexicana.

El anuncio de Chivas sobre la salida de Montoya

“Desafortunadamente, con poco tiempo por delante para el cierre de registros de la Liga MX Femenil, la jugadora y su representante le informaron al club que aceptaron una propuesta de otro equipo de México, hecho que dejó sin margen de maniobra a nuestra institución para proceder con la negociación de su continuidad en Chivas Femenil“, declaró el comunicado oficial emitido por el club.

La noticia ha generado diversas reacciones entre los seguidores de Chivas. Algunos expresan su decepción por la partida de Montoya, quien ha sido una pieza fundamental en el equipo durante varias temporadas. Por otra parte, otros han mostrado comprensión hacia su decisión de buscar nuevos horizontes en su carrera futbolística.

Joseline Montoya se despide de Chivas con una emotiva carta de despedida

En respuesta a la noticia de su partida, la extremo Joseline Montoya compartió una emotiva carta de despedida en sus redes sociales. Esta iba dirigida a la directiva, al cuerpo técnico, a la plantilla y a la afición de las Chivas Rayadas del Guadalajara.

Montoya expresó su gratitud hacia el club que le brindó la oportunidad de cumplir uno de sus sueños y convertirse en una jugadora profesional.

“Estimada afición de Chivas, hoy toca despedirme del equipo que me dio la oportunidad de cumplir uno de mis tantos sueños, ser profesional. Este club me ha hecho crecer día a día y hoy, entre lágrimas, cierro un ciclo agradeciendo a todas las personas del club que hicieron posible que fuera campeona, que sea mejor persona, mejor profesional… En definitiva, creo que mejor ser humano, pero también feliz, por habernos conocido y compartido tanto“, expresó Montoya en su carta de despedida.

Además, la jugadora no quiso dejar pasar la oportunidad de agradecer a todos aquellos que fueron parte de su trayectoria en el club, incluyendo al staff técnico, fisioterapeutas, doctores y directivos. También dedicó palabras de cariño y agradecimiento a sus compañeras de equipo, con quienes compartió victorias y momentos especiales.

“A los más importantes, a la afición, sin ustedes mi camino en Chivas no hubiera tenido sentido, he sentido vuestro cariño siempre. ¡GRACIAS Y MIL VECES GRACIAS! Me despido sintiéndome muy querida. MUCHAS GRACIAS CHIVAHERMANOS”, concluyó Montoya en su despedida.

El futuro de Chivas sin Montoya

Este inesperado cambio en la plantilla de las Chivas Rayadas del Guadalajara ha dejado a los fanáticos con incertidumbre y a la directiva con el desafío de encontrar un reemplazo adecuado para Montoya.

El equipo ahora se enfrenta al reto de reajustar su estrategia de juego de cara al próximo torneo Apertura 2023 de la Liga MX Femenil, donde buscarán mantenerse competitivos y luchar por el título.