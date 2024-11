La Liga MX Femenil ya designó a las árbitras para los duelos de Liguilla de Toluca vs Rayadas, y Pumas vs Tigres Femenil, y te decimos por qué esto es importante.

Y no sería sino hasta 19 años más tarde, que la puerta que abrió Tovar, sería abierta de nuevo por Katia Itzel García, quien en este Torneo Apertura 2024, dirigió ya varios encuentros de Liga MX .

Esto no empezó a cambiar en México sino hasta el año 2004, cuando la Liga MX y la Comisión de Arbitraje le dieron a Virginia Tovar, una oportunidad que ella misma se había ganado con su trabajo y esfuerzo.

La importancia de analizar la presencia de las mujeres en la Liguilla de la Liga MX Femenil como árbitras, no es solo anecdótica ya que cabe recordar que hace apenas unas décadas, esto era impensable .

Y es que en el duelo de Toluca vs Rayadas, Hernández Fuentes será acompañada por las asistentes María Fernanda Juárez Martínez y Alejandro De Jesús Martín Del Campo Cortés.

Pero ellas no irán solas a juzgar estos esperados encuentros de la Liguilla , sino que cada una estará acompañada de elementos que les permitirán hacer su trabajo de la forma más eficiente posible.

Para el duelo de Toluca vs Rayadas, la silbante designada fue nada menos que Itzel Hernández Fuentes , mientras que para el Pumas vs Tigres Femenil, la elegida fue Priscila Eritzel Pérez Borja .

La Liga MX Femenil ya ha designado a las árbitras para los duelos de Liguilla de Toluca vs Rayadas , y Pumas vs Tigres Femenil , y en este artículo te diremos quiénes son estas silbantes, y por qué esto es importante.

