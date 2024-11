Liga MX Femenil: 5 razones para verla y no perderte un solo partido

Estas jugadoras están enlistadas para competir por el premio que Salma Paralluelo obtuvo en el 2023, en la misma categoría; y la noticia no dejó indiferente a nadie, sobre todo a la propia Liga MX Femenil .

En la categoría de Mejor Entrenadora de un Club Femenino del Mundo , se encuentran nominados Milagros Martínez, de Tigres, y Juan Carlos Cacho, ex entrenador del Pachuca Femenil .

Por ello a continuación, te presentamos a los nominados en estas categorías que pertenecen a la Liga MX , y que con su trabajo le van dando mayor visibilidad a un torneo en el que no se creía.

Out Of Context Tigres Femenil

Soy Walter Estrella y llevo más de 14 años como periodista, en los que me he apasionado del deporte femenil. Pues es un sector que debería ser visibilizado y reconocido por las grandes hazañas que han hecho las mujeres a lo largo de la historia. Y en México no es la excepción, pues contamos con destacadas deportistas que tienen grandes historias y vivencias de superación, así como resiliencia, que deben exponerse para inspirar a otras.