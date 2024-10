Y si no has tenido oportunidad de ver la Liga MX Femenil, debes saber que el campeonato de goleo está muy peleado y, a diferencia del torneo masculino en el que apenas se superan los 10 goles, en esta liga las anotaciones son más:

En la temporada 2016-2017, Corral anotó para su equipo 20 goles y fue elegida para el Once ideal de la Superliga Femenil ; y en la temporada 2017-18, consiguió el Trofeo Pichichi al marcar 24 goles.

Pero esto se terminó a sus 9 años de edad, cuando ya no pudo seguir compitiendo en la categoría mixta, por lo que cuando ella pensó que su andar en el balompié había terminado, Rafael Amador la captó para que siguiera su desarrollo .

Y es que debido a una negligencia médica, prácticamente le explotó un pulmón , siendo esta la primera vez que Charlyn tuvo que lucha para sobrevivir; pero esta no sería la última ocasión.

Soy Walter Estrella y llevo más de 14 años como periodista, en los que me he apasionado del deporte femenil. Pues es un sector que debería ser visibilizado y reconocido por las grandes hazañas que han hecho las mujeres a lo largo de la historia. Y en México no es la excepción, pues contamos con destacadas deportistas que tienen grandes historias y vivencias de superación, así como resiliencia, que deben exponerse para inspirar a otras.