Maribel Domínguez acaba de salir de su retiro para integrarse a la Queens League al equipo Peluche Caligari como jugadora, con lo que seremos testigos del último baile de una jugadora que hizo historia en su país y en el mundo.

La historia de Maribel Domínguez: De jugar como niño a hacer historia para las mujeres

La historia de Maribel Domínguez inicia en el Estado de México, lugar en el que desde muy niña se dio cuenta que lo suyo era el futbol pero había un problema: era una mujer queriendo jugar “un deporte de hombres” en el México de los 80.

Y estamos hablando de un país extremadamente machista , en un periodo histórico en el que todavía se veía con ojos de desaprobación que las mujeres quisieran incursionar en áreas “que no les correspondían”.

Publicidad

Publicidad

Imagen: Getty Images.

ver también La reflexión de Kenti Robles sobre los errores que llevaron al fracaso de la Selección Mexicana

Por ello, Maribel tuvo que cortarse el cabello y disfrazarse de hombre, y bajo el nombre de Mario, logró por fin disputar sus primeros partidos, no sin antes enfrentarse a sus propios padres para poder lograrlo.

Ante tanta adversidad “Marigol”, quien se ganó ese apodo a punta de anotaciones casi se da por vencida, hasta que la invitaron a jugar a un torneo femenil en la Ciudad de México, algo que le cambió la vida.

Publicidad

Publicidad

De enfrentar la discriminación en el llano, a hacerlo fuera de su país

Con el éxito obtenido en el torneo femenil de la Ciudad de México, “Marigol” decidió probar suerte en los Estados Unidos con el Kansas City Mystics en 2002, club con el que anotó 17 goles en su primera temporada.

Y cuando este equipo desapareció, militó en el Atlanta Beat, en donde fue subcampeona de la liga profesional femenina de los Estados Unidos; sin embargo esta competencia desaparecería.

Imagen: Getty Images.

Publicidad

Publicidad

ver también ¿Va por TV abierta? Dónde ver EN VIVO México vs. Brasil por la Copa Oro Femenil 2024

Pero en 2004 la jugadora se robó las miradas de todo el mundo al fichar por el Atlético Celaya de México, en su equipo varonil, algo que la FIFA desaprobó de inmediato.

Esto con la finalidad de mantener separadas las ramas varoniles y femeniles, lo que impidió que ocurriera esto; pero luego de llamar la atención del mundo entero, desde Europa preguntaron por ella.

“Marigol”: de México para el mundo

Fue el FC Barcelona el equipo que mandó por ella, ya que necesitaban mantener la categoría para permanecer en la Superliga Femenil de España, pero “Marigol” les dio más que la mera permanencia.

Publicidad

Publicidad

Y es que esta mujer, que en sus inicios le tuvo que mentir a su madre con tal de que no descubrieran que jugaba futbol con los varones, anotó 22 goles con el equipo catalán, además de darles el título del torneo.

ver también Houston Dash vs. México Femenil VIVO por un amistoso: hora, dónde verlo y formaciones

Su desempeño no pasó desapercibido para la FIFA, organismo que en 2006 la consideró como la sexta mejor jugadora de futbol en todo el mundo, por lo que fue sorpresiva su salida del equipo catalán.

Publicidad

Publicidad

Luego de este equipo, recalaría en el Euromat Estartit de la segunda división femenina de España, club al que le legó 22 goles, el campeonato del torneo, y el ascenso a la Superliga por primera vez, en la historia del club.

Algo asombroso para una mujer que de niña, tuvo que hacer un trato con su madre para que luego de ayudarla con las labores del hogar, le permitiera ir a jugar futbol con los varones.

Su legado en la Selección Mexicana

“Marigol” ha sido una jugadora histórica para la Selección Mexicana, ya que en su paso por el combinado nacional como jugadora, participó en las siguientes competencia:

Publicidad

Publicidad

Imagen: Getty Images.

Mundial de Estados Unidos , 1999 y Alemania, 2011

, 1999 y Alemania, 2011 Copa Oro , 2000, 2002 (donde obtuvo medalla de bronce) y 2006 (donde obtuvo medalla de bronce)

, 2000, 2002 (donde obtuvo medalla de bronce) y 2006 (donde obtuvo medalla de bronce) Juegos Olímpicos en Atenas, 2004

en Atenas, 2004 Juegos Panamericanos Guadalajara, 2011 y Veracruz, 2014

Guadalajara, 2011 y Veracruz, 2014 Campeonato Preolímpico de Vancouver 2012 y Estado Unidos 2014

ver también América pone más jugadoras a la nueva convocatoria de la Selección Mexicana Femenil

De esta forma se terminó su paso por las canchas como jugadora, y daría inicio su paso como entrenadora, en donde estuvo a cargo de las selecciones Sub-15, además de ser la responsable de la Selección Mexicana Femenil de Playa.

Publicidad

Publicidad

También fue parte del cuerpo técnico de la Selección Mexicana Sub-17, en 2017 que estaba bajo el mando de Christopher Cuéllar, en donde brindó a las jóvenes promesas del futbol femenil, la orientación que ella jamás tuvo.

Maribel Domínguez regresa para su último baile

Uno pensaría que luego de su retiro como entrenadora de futbol en 2022, “Marigol” estaría lista para por fin dejar las canchas, pero nada más lejano a la realidad ya que la goleadora, regresó para un último baile en el deporte de sus amores.

Y es que el pasado mes de septiembre, Maribel Domínguez fue anunciada como la más reciente y flamante contratación del Peluche Caligari, de la Queens League Americas.

Publicidad

Publicidad

La sorpresa fue mayúscula cuando nos enteramos que “Marigol” no llegaría como entrenadora, sino como jugadora por lo cual, podemos aprender mucho de lo vivido por esta atleta, que regresa por una gloria más.

Y es que si algo aprendimos de su historia es que nunca hay que dejar de buscar las oportunidades, sobre todo, cuando a alguien le dicen que no puede o no debe hacer algo, porque no corresponde con su género, un mito que “Marigol” hizo añicos, a punta de goles.

Publicidad