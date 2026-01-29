Nació una novela en Arabia Saudita. Karim Benzema llegó a la Saudi Pro League, más precisamente a Al Ittihad, en julio de 2023 luego de su exitosa y extensa etapa en Real Madrid, conviertiéndose así en uno de los futbolitas con mejor salario del mundo. No obstante, la relación entre la directiva del equipo y el francés se rompió tras la oferta de renovación.

Benzema firmó un contrato por tres años con un salario de 108 millones de dólares al año. Ahora, dicho vínculo está próximo a vencerse y desde Al Ittihad le ofrecieron una renovación a Karim que no sentó bien en el excapitán de la Casa Blanca, tanto así que se negó a jugar el encuentro de este jueves contra Al-Fateh.

Según el diario L’Équipe, Benzema considera que la nueva oferta es “ridícula y humillante“. Cree que es un “insulto a su carrera” y su postura actualmente es la de no volver a jugar para Al Ittihad hasta marcharse libre en junio. Situación crítica en el equipo saudí.

Karim Benzema es el capitán de Al Ittihad (GETTY IMAGES)

¿Qué ganó Karim Benzema en Al Ittihad?

Desde su llegada a Al Ittihad, Benzema conquistó dos títulos: una Liga Profesional Saudí y una Copa de Arabia Saudita, ambas en la temporada 2024/25. Además, en los dos títulos Karim fue el líder y capitán, motivo por el cual la pérdida del ganador del Balón de Oro 2022 va más allá de lo futbolístico.

Si se mantiene su postura de no volver a jugar para Al Ittihad y buscar nuevos horizontes a mitad de año, el atacante de 38 años podría ser uno de los principales atractivos del siguiente mercado de fichajes para equipos de distintas ligas.

