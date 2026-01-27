Si bien el arranque del año no fue el que imaginaban y perdieron el liderato del campeonato, Al-Nassr no baja los brazos y mantiene firme su objetivo de pelear el torneo hasta el final. El equipo sigue sumando victorias importantes que le permiten mantenerse con vida en la lucha por el título.

Este lunes consiguió un triunfo clave al vencer por la mínima a Al-Taawoun, resultado que le permitió quedar a cinco puntos del líder. El conjunto dirigido por Jorge Jesús, con Cristiano Ronaldo como su máxima figura, aprovechó una jornada favorable para recortar distancias en la tabla de posiciones.

Cristiano Ronaldo festejando el gol de Al-Nassr (Getty Images)

La igualdad 1-1 de Al-Hilal frente a Al-Riyadh abrió una ventana inesperada. Hasta hace poco, Al-Hilal había estirado la diferencia a siete puntos y parecía encaminarse con comodidad al primer lugar, pero el tropiezo le dio a Al-Nassr la chance de acercarse y volver a ilusionarse.

Cristiano Ronaldo no logró marcar en este compromiso y, por lo tanto, no pudo seguir acortando distancia en su carrera hacia el histórico récord de los 1000 goles como profesional. Aun así, el portugués volvió a ser protagonista, esta vez lejos del área y en un cierre de partido que no pasó desapercibido.

Así fue el festejo de Cristiano Ronaldo

Durante el encuentro, el astro portugués tuvo varios cruces con futbolistas de Al-Taawoun, en medio de discusiones y roces típicos de un partido muy tenso. En más de una ocasión se lo vio intercambiando gestos con los rivales, pidiéndoles silencio.

Cuando el árbitro señaló el final del partido, Cristiano Ronaldo estalló de euforia y celebró el triunfo de manera efusiva frente a los jugadores de Al-Taawoun. Fue un festejo cargado de intensidad, en el que dejó en claro cuánto significan estos tres puntos para Al-Nassr en la pelea por el campeonato.

