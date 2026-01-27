Es tendencia:
No se vio en TV: así fue el eufórico festejo de Cristiano Ronaldo en la cara de los jugadores de Al-Taawoun

El portugués volvió a ser viral en redes sociales luego de un polémico festejo contra el rival durante el triunfo de su equipo en la Saudi Pro League.

Por Ramiro Canessa

Cristiano Ronaldo y su festejo contra los rivales en Arabia.
© Getty ImagesCristiano Ronaldo y su festejo contra los rivales en Arabia.

Si bien el arranque del año no fue el que imaginaban y perdieron el liderato del campeonato, Al-Nassr no baja los brazos y mantiene firme su objetivo de pelear el torneo hasta el final. El equipo sigue sumando victorias importantes que le permiten mantenerse con vida en la lucha por el título.

Este lunes consiguió un triunfo clave al vencer por la mínima a Al-Taawoun, resultado que le permitió quedar a cinco puntos del líder. El conjunto dirigido por Jorge Jesús, con Cristiano Ronaldo como su máxima figura, aprovechó una jornada favorable para recortar distancias en la tabla de posiciones.

Cristiano Ronaldo festejando el gol de Al-Nassr (Getty Images)

Cristiano Ronaldo festejando el gol de Al-Nassr (Getty Images)

La igualdad 1-1 de Al-Hilal frente a Al-Riyadh abrió una ventana inesperada. Hasta hace poco, Al-Hilal había estirado la diferencia a siete puntos y parecía encaminarse con comodidad al primer lugar, pero el tropiezo le dio a Al-Nassr la chance de acercarse y volver a ilusionarse.

Cristiano Ronaldo no logró marcar en este compromiso y, por lo tanto, no pudo seguir acortando distancia en su carrera hacia el histórico récord de los 1000 goles como profesional. Aun así, el portugués volvió a ser protagonista, esta vez lejos del área y en un cierre de partido que no pasó desapercibido.

Así fue el festejo de Cristiano Ronaldo

Durante el encuentro, el astro portugués tuvo varios cruces con futbolistas de Al-Taawoun, en medio de discusiones y roces típicos de un partido muy tenso. En más de una ocasión se lo vio intercambiando gestos con los rivales, pidiéndoles silencio.

Cuando el árbitro señaló el final del partido, Cristiano Ronaldo estalló de euforia y celebró el triunfo de manera efusiva frente a los jugadores de Al-Taawoun. Fue un festejo cargado de intensidad, en el que dejó en claro cuánto significan estos tres puntos para Al-Nassr en la pelea por el campeonato.

En síntesis

  • Al-Nassr venció por la mínima a Al-Taawoun y recortó a cinco puntos la distancia del liderato.
  • Cristiano Ronaldo no anotó goles en este encuentro, manteniéndose vigente su búsqueda de los 1000 goles.
  • El líder Al-Hilal empató 1-1 contra Al-Riyadh, permitiendo que el equipo de Jorge Jesús se acercara.
ramiro canessa
Ramiro Canessa
