Cristiano Ronaldo marcó ante Al-Kholood y así quedó la carrera por los 1.000 goles

El portugués abrió el marcador de su equipo en la Saudi Pro League y se acercó a la histórica marca goleadora.

Por Leandro Barraza

Cristiano Ronaldo se sigue acercando a la barrera de los 1.000 goles
Cristiano Ronaldo se sigue acercando a la barrera de los 1.000 goles

La racha goleadora de Cristiano Ronaldo parece inagotable. El delantero portugués sumó un nuevo tanto a su cuenta en la visita de Al-Nassr a Al-Kholood por la Jornada 18 de la Saudi Pro League y no solo acercó su equipo a la cima de la tabla, sino que se aproximó a la marca de los 1.000 goles.

Nunca nadie ha podido superar esa barrera en la historia, pero Cristiano busca convertirse en el primero y sigue dando pasos firmes rumbo a ese objetivo a días de cumplir 41 años. CR7 abrió el marcador de Al-Nassr este viernes y superó los 960 festejos en su carrera.

Además, Ronaldo alcanzó los 17 goles en la Liga de Arabia Saudita y alcanzó la línea de Julián Quiñones. Sin embargo, ambos son superados por Ivan Toney, quien registra 18 dianas con la playera de Al-Ahli.

¿A cuántos goles quedó Cristiano Ronaldo de la barrera de los 1.000?

Tras el tanto de este viernes en Al-Kholood Club vs. Al-Nassr, Cristiano Ronaldo llegó a los 961 goles. De esta manera, CR7 quedó a 39 anotaciones del inédito récord de los 1.000 goles que persigue antes de anunciar su retiro. Si sigue así, todo apunta a que llegará.

¿Cristiano Ronaldo llegará a los 1.000 goles oficiales?

Mientras Cristiano marcó 17 goles en una sola Champions League, estos lleva Mbappé en la actual edición

En síntesis

  • Cristiano Ronaldo llegó a los 961 goles oficiales tras anotar frente al Al-Kholood.
  • El delantero del Al-Nassr se encuentra a 39 anotaciones de alcanzar la cifra de 1.000.
  • El astro portugués marcó este nuevo tanto a pocos días de cumplir 41 años.
leandro barraza
Leandro Barraza
