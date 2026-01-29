Mientras Cristiano marcó 17 goles en una sola Champions League, estos lleva Mbappé en la actual edición

Real Madrid sufrió una inesperada derrota contra Benfica en la última jornada de la Fase Liga de la UEFA Champions League 2025-26 y sorpresivamente deberá jugar los Playoffs tras perder la posibilidad de clasificar directamente a octavos de final.

No obstante, a pesar de la caída en Portugal, no se puede dejar de lado el hecho de que Kylian Mbappé volvió a marcar para Real Madrid, esta vez por duplicado. De esta manera, el francés llegó a los 13 tantos en esta edición de la Liga de Campeones y se acercó al récord de goles en una misma Champions que ostenta Cristiano Ronaldo.

En la edición de la temporada 2013-14, Cristiano terminó con 17 goles y la coronó con la obtención de su primera Orejona con la playera de Real Madrid en aquella recordada final contra Atlético de Madrid en Lisboa. Desde entonces, nadie ha podido anotar más goles que el ‘Bicho’ en una misma Champions, pero Mbappé podría batir ese récord.

Cristiano Ronaldo celebra su gol de penal en la final de la UEFA Champions League 2013/14 (GETTY IMAGES)

Cuatro goles de diferencia y muchos partidos por delante

Mbappé ya tiene 13 dianas y está a solo cuatro goles del récord de Cristiano Ronaldo (17). En caso de llegar a la final de la edición 2025-26 con Real Madrid, tendrá nueve partidos para igualar -o superar- a CR7.

Ahora bien, es importante mencionar que si consigue superar a Ronaldo, lo habrá hecho con más partidos. En el anterior formato de la Liga de Campeones, los equipos disputaban un máximo de 13 encuentros, mientras que en el actual -contando playoffs- los clubes pueden llegar a disputar 17 cotejos.

