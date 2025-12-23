Miguel Herrera ha tenido una carrera llena de polémicas y al contrario hay ocasiones en las que está consciente de lo que dice. El estratega mexicano tuvo un par de etapas en Xolos de Tijuana, la primera de ellas fue muy buena, aunque la segundo tuvo mucho qué desear, puesto que salió mal con un jugador en especial.

Para muchos aficionados del equipo fronterizo, Joaquín Montecinos era referente, tanto que se esperaba que después de estar en la escuadra rojinegra su futuro estaría en el Club América, ya que tenía muchas cualidades, pero en la etapa del “Piojo” Herrera el futbolista se fue perdiendo y es así como quedó relegado por el estratega.

Tras dejar el equipo y llegar a Querétaro dejó ver que Herrera había frenado su nivel y que ciertas experiencias le permitieron desarrollarse. Sin embargo, el mexicano salió a dar su versión días después donde recalcó que no hubo aportación del futbolista y que sólo hablando así del equipo que le dio todo dejaba ver su realidad.

¿Herrera tuvo razón?

Con ello, Miguel dejó ver que el futbolista no estaba comprometido y al parecer el tiempo le dio la razón, porque justo cuando estaba con la intención de recomponer el camino una lesión pausó su carrera y se ha convertido en jugador de algunos otros clubes donde no ha sido relevante. Incluso, ya fue presentado en un nuevo conjunto.

El nuevo club de Montecinos

De acuerdo con César Luis Merlo, Montecinos es nuevo futbolista de Deportes Limache, después de llegar como agente libre del O’Higgins y firmó por un año. Esta nueva escuadra está en la posición 11 de la tabla en la primera división de Chile y desde su creación en 2012 nunca ha podido ganar un título, sólo en tercera y segunda.

En síntesis

Miguel Herrera siempre ha sido un técnico que prioriza la intensidad y el compromiso defensivo, incluso en sus atacantes. Sus argumentos contra el chileno se basaron en:

Falta de productividad: Montecinos llegó con cartel de estrella, pero sus números en Tijuana fueron de más a menos. Herrera alegaba que el jugador se “adornaba” mucho pero aportaba poco al marcador.

Montecinos llegó con cartel de estrella, pero sus números en Tijuana fueron de más a menos. Herrera alegaba que el jugador se “adornaba” mucho pero aportaba poco al marcador. La actitud tras la salida: Herrera criticó que Montecinos “hablara mal de la institución que le dio de comer”. Para Miguel, el hecho de que el jugador no brillara después en Querétaro fue la prueba de que el problema no era el técnico, sino el nivel del futbolista.

El declive de Montecinos: ¿Mala suerte o falta de nivel?

El tiempo ha sido el juez más severo para el chileno. Lo que en su momento parecía una “persecución” de Herrera, terminó convirtiéndose en una realidad deportiva:

Paso gris por Querétaro: No pudo recuperar el nivel que mostró en Audax Italiano o en sus primeros meses con Xolos. La lesión: Una rotura de ligamentos en 2024 frenó cualquier intento de resurrección futbolística. Regreso a Chile (Perfil bajo): Su llegada a Deportes Limache (un equipo joven, fundado en 2012 y que pelea en la parte media-baja en Chile) confirma que su cotización en el mercado se desplomó. Pasar de sonar para el América a firmar con un club sin títulos de primera división es un golpe de realidad muy fuerte.

