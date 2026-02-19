La paciencia en América con el director técnico André Jardine se termina. Más allá del histórico tricampeonato, las exigencias en las Águilas son grandes y el inicio de año no fue nada bueno. Con este panorama, muchos ya piensan que debe dar un paso al costado, como manifestó el periodista Álvaro Morales en ESPN.

Así lo manifestó: “Regresen al Piojo Herrera. Regresen urgentemente a un técnico con carácter, con sangre, con fuerza. Si, no le fue bien en Costa Rica, pero ni Guardiola la metía a Costa Rica en la Copa del Mundo. Se necesita alguien con la personalidad como Miguel ‘El Piojo’ Herrera“.

Y continuó: “André y los jugadores están ya en un divorcio. El vestidor interpretamos que está roto por las declaraciones de Henry Martin“. Esto lo mencionó por las palabras del delantero mexicano tras la derrota en el Clásico Nacional ante Chivas.

Y por otro lado, manifestó qué se debe hacer con el DT actual: “Señor Azcárraga, béquelo, paguele su contrato, un año si quiere, sígale pagando, sígalo teniendo en nómina para que no se vaya a otro lado. André necesita un descanso. Burnout, ya se le quemó el cerebro, ya no puede más, es lo normal“.

Para terminar, detalló: “Y hoy necesita a alguien con energía nuclear, que es peligrosa, que es delicada. Hoy, el único que puede sacar de esta desgracia en América es un tipo que tiene la sangre saiyajin. Y ese es Miguel el Piojo Herrera“.

¿Cómo fue el ciclo de Miguel Herrera en Costa Rica?

El Piojo en el cuadro centroamericano dirigió 15 partidos, en los que cosechó 7 triunfos, 6 empates y 2 derrotas, significando el 60% de efectividad. Quedó afuera en Cuartos de Final en la Copa Oro 2025 pero su mayor fracaso es no clasificar al Mundial cuando CONCACAF tenía 5 cupos sin la participación de México, Estados Unidos y Canadá.

