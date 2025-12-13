Xolos de Tijuana tuvo una muy buena temporada en el futbol mexicano y todo fue gracias al trabajo de Sebastián Abreu en los últimos meses, que llevaron a su equipo a ser competitivo y a pelear hasta las instancias finales. El proyecto del club empezó a mostrar una identidad clara, con un equipo ordenado y jugadores que respondieron en momentos importantes del torneo.

Publicidad

Publicidad

Además, Xolos cuenta con una de las grandes promesas del futbol mexicano, que tuvo un enorme 2025 y que en el 2026 seguramente rinda aún más. Se trata de Gilberto Mora, el joven de apenas 17 años que dio que hablar no solo en su equipo, sino también en la Selección Mexicana Sub-20 y en la mayor que dirige Javier Aguirre.

Gilberto Mora, la joya de Xolos (Getty Images)

El crecimiento del mediocampista ha sido clave para que el conjunto fronterizo se anime a soñar con cosas importantes. Mora se consolidó como una pieza fundamental y la directiva entiende que debe rodearlo de jugadores con experiencia para potenciar su desarrollo dentro del campo de juego.

Publicidad

Publicidad

Pensando en el Clausura 2026, el equipo mexicano busca reforzarse de la mejor manera y fichar futbolistas de renombre que le permitan volver a ser protagonista. El objetivo es repetir, o incluso mejorar, lo hecho en la última temporada, donde Xolos logró meterse hasta los cuartos de final de la Liguilla.

El fichaje que está cerca de Xolos

Según lo que informó el periodista César Luis Merlo en Súper Deportiva, Josef Martínez está a detalles de convertirse en nuevo refuerzo de Xolos de Tijuana. El delantero venezolano llegaría en condición de agente libre tras su paso por el San Jose Earthquakes de la MLS, en una operación que sería un golpe fuerte para el mercado mexicano.

ver también ¿León o Pumas? César Merlo aclaró el futuro de Diber Cambindo y reveló quién está más cerca

Publicidad

Publicidad

La carrera de Josef Martínez