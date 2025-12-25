En uno de los pocos partidos de este viernes post-navideño, Egipto y Sudáfrica se verán las caras en el marco de la segunda jornada del Grupo B de la Copa Africana de Naciones 2025. A continuación, entérate cómo y dónde sintonizar la transmisión del enfrentamiento de selecciones nacionales desde el territorio mexicano.

Publicidad

Publicidad

¿Cómo llegan Egipto y Sudáfrica al juego por la Copa Africana de Naciones 2025?

Los ‘Faraones’ arriban a este encuentro luego de vencer por 2-1 a Zimbabue en su estreno en el torneo, con goles de Omar Marmoush y Mohamed Salah. Con este triunfo, se colocan en el 1° lugar del Grupo B.

Por su parte, los ‘Bafana Bafana’ vienen de derrotar por 2-1 a Angola en su debut en la competencia, con los tantos de Oswin Appollis y Lyle Foster. Gracias a esta victoria, comparten la cima con su rival de turno.

La presentación del elenco egipcio se llevará las luces nuevamente por la presencia de Mohamed Salah en un mes turbulento para el delantero del Liverpool. Tras la discusión y el entredicho público con su entrenador Arne Slot, el atacante viajó para la AFCON y es una incógnita si su futuro seguirá siendo en el equipo de Anfield. Mientras, representa a su Selección.

Publicidad

Publicidad

La afición se hace presente para apoyar al Faraón [foto: Getty]

¿Cuándo juegan Egipto vs. Sudáfrica por la Copa Africana de Naciones 2025 ?

El partido Egipto vs. Sudáfrica se llevará a cabo este viernes 26 de diciembre, con sede en el Estadio Adrar de Agadir, ubicado en Marruecos, en el primer turno del dí. El encuentro internacional, correspondiente a la jornada 2 del Grupo B de la competición, dará comienzo a partir de las 09.00 horas del Centro de México.

¿Dónde ver Egipto vs. Sudáfrica por la Copa Africana de Naciones 2025 ?

El partido Egipto vs. Sudáfrica contará con la transmisión EN VIVO y EN DIRECTO por televisión de las pantallas de FOX y Claro Sports para todo el suelo mexicano. Además, se podrá seguir en todo el país en forma online, vía streaming, a través de la plataforma de FOX One, y por el sitio y el canal de Youtube de Claro Sports.

Publicidad

Publicidad