¿Por qué no juegan Isak, Salah y Mac Allister en Galatasaray vs. Liverpool por la UEFA Champions League 2025-26?

Entérate el motivo de la ausencia de estos futbolistas de los Reds en el juego válido por la segunda fecha del certamen europeo.

Por Juan Ignacio Barbieri

El encuentro comenzará a las 13:00 horas del centro de México.
© Getty Images-especialEl encuentro comenzará a las 13:00 horas del centro de México.

La segunda fecha de la fase de liga de la UEFA Champions League 2025-26 comenzó este martes y a partir de las 13:00 horas del centro de México continuará con siete encuentros. Uno de ellos será el que se desarrollará en el Rams Park de Estambul, donde Galatasaray recibirá a un Liverpool que comenzará el partido sin tres de sus grandes figuras.

Se trata de Alexander Isak, Mohamed Salah y Alexis Mac Allister. Por decisión de Arne Slot, entrenador de los Reds, los tres iniciarán desde la banca a la espera de su oportunidad de ingresar en el juego. La intención podría ser la de darles descanso ya que todos ellos fueron de la partida en la derrota del sábado pasado ante Crystal Palace por la Premier League (1-2).

De esta manera, Liverpool saltará al Infierno de Estambul, tal como se conoce popularmente al estadio de Galatasaray, con el siguiente once: Allison; Jeremie Frimpong, Ibrahima Konaté, Virgil Van Dijk, Milos Kerkez; Ryan Gravenberch, Curtis Jones; Dominik Szoboszlai, Florian Wirtz, Cody Gakpo; y Hugo Ekitike.

Cabe recordar que Liverpool suma tres puntos en el torneo tras su victoria en la primera fecha como local de Atlético de Madrid (3-2). Galatasaray, en tanto, fue goleado 5-1 por Eintracht Frankfurt en Alemania.

