Ni Dembélé ni Lamine Yamal: el jugador con la media más alta en EA Sports FC 26

Ninguno de los dos máximos candidatos al Balón de Oro 2025 lideran el ranking y sorprenden las valoraciones de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo.

EA Sports confirmó las medias más altas del FC 26
Estamos a días de que comience septiembre y eso significa que entramos en el mes en el que se estrenará el EA Sports FC 26. Este famoso videojuego (antes conocido como FIFA) lanza una nueva edición que promete traer varias mejores respecto a los lanzamientos anteriores y la desarrolladora ya empezó a revelar las valoraciones de los futbolistas para Ultimate Team, su modo de juego más famoso.

Para sorpresa de muchos, hay dos jugadores empatados con la media más alta, pero ninguno de ellos es Ousmane Dembélé o Lamine Yamal, los dos mejores de la última temporada y máximos candidatos al Balón de Oro 2025. Por el contrario, ese empate en la cima le pertenece a Kylian Mbappé y Mohamed Salah, ambos con una puntuación de 91.

Las 10 medias más altas del EA Sports FC 26

  1. Kylian Mbappé – 91
  2. Mohamed Salah – 91
  3. Virgil van Dijk – 91
  4. Ousmane Dembélé – 90
  5. Rodri – 90
  6. Erling Haaland – 90
  7. Jude Bellingham – 90
  8. Lamine Yamal – 89
  9. Raphinha – 89
  10. Florian Wirtz – 89
¿Cuánto le dieron a Lionel Messi y Cristiano Ronaldo?

Tal como publicó DjMariio, histórico creador de contenido español de FIFA/FC, las valoraciones de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo en el EA Sports FC 26 son de 86 y 85, respectivamente. Ambos supieron ser durante años los líderes en este rubro, pero hoy por hoy están afuera del Top 10. “Nos acercamos al fin de una era”, escribió Mario.

