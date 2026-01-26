Endrick parece haber encontrado su lugar en el mundo en Olympique de Lyon. El joven atacante salió a préstamo de Real Madrid por falta de minutos y está mostrando su mejor versión con el equipo francés, tanto así que ya lleva cuatro goles y una asistencia en tres partidos.

Publicidad

Publicidad

La joya surgida de Palmeiras marcó un triplete para Lyon en la goleada ante Metz por la Jornada 19 de la Ligue 1 y no solo se llevó el balón a su casa, sino que además superó a Ronaldo Nazario como el brasileño más joven en marcar un hat-trick en Europa.

Endrick se llevó el balón tras su triplete ante Metz (@OL)

Endrick logró su primer triplete en el Viejo Continente este domingo 25 de enero a los 19 años y 188 días. Ronaldo, en cambio, lo había conseguido en su etapa con Inter de Milán a los 21 años.

Publicidad

Publicidad

La historia indicará cuál es el techo de Endrick, pero lo cierto es que sus inicios con Palmeiras y su presente en Lyon son motivos suficientes para que los aficionados -tanto de Brasil como de Real Madrid- se froten las manos pensando a corto, mediano y largo plazo.

¿Hasta cuándo se queda Endrick en Lyon?

Endrick no era tomado en cuenta por Xabi Alonso en Real Madrid y el brasileño buscó una salida en el mercado de fichajes que sigue vigente. En este contexto, el oriundo de Taguatinga firmó con Lyon hasta junio de 2026. ¿Le alcanzará para ganarse un lugar en la convocatoria de Carlo Ancelotti para la Copa del Mundo?

ver también Tras abandonar Real Madrid, Endrick es excluido por la UEFA antes de su debut en Lyon

Los tres goles de Endrick ante Metz

Tweet placeholder

Publicidad

Publicidad

En síntesis