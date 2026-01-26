Es tendencia:
logotipo del encabezado
Fórmula 1

Endrick superó a Ronaldo Nazario como el brasileño más joven en marcar un triplete en Europa

El delantero de 19 años fue la gran figura en la goleada de Lyon sobre Metz con un hat-trick que confirma su excelente presente.

Por Leandro Barraza

Sigue a Bolavip en Google!
Endrick superó a Ronaldo en una marca goleadora
© GETTY IMAGESEndrick superó a Ronaldo en una marca goleadora

Endrick parece haber encontrado su lugar en el mundo en Olympique de Lyon. El joven atacante salió a préstamo de Real Madrid por falta de minutos y está mostrando su mejor versión con el equipo francés, tanto así que ya lleva cuatro goles y una asistencia en tres partidos.

Publicidad

La joya surgida de Palmeiras marcó un triplete para Lyon en la goleada ante Metz por la Jornada 19 de la Ligue 1 y no solo se llevó el balón a su casa, sino que además superó a Ronaldo Nazario como el brasileño más joven en marcar un hat-trick en Europa.

Endrick se llevó el balón tras su triplete ante Metz (@OL)

Endrick se llevó el balón tras su triplete ante Metz (@OL)

Endrick logró su primer triplete en el Viejo Continente este domingo 25 de enero a los 19 años y 188 días. Ronaldo, en cambio, lo había conseguido en su etapa con Inter de Milán a los 21 años.

Publicidad

La historia indicará cuál es el techo de Endrick, pero lo cierto es que sus inicios con Palmeiras y su presente en Lyon son motivos suficientes para que los aficionados -tanto de Brasil como de Real Madrid- se froten las manos pensando a corto, mediano y largo plazo.

¿Hasta cuándo se queda Endrick en Lyon?

Endrick no era tomado en cuenta por Xabi Alonso en Real Madrid y el brasileño buscó una salida en el mercado de fichajes que sigue vigente. En este contexto, el oriundo de Taguatinga firmó con Lyon hasta junio de 2026. ¿Le alcanzará para ganarse un lugar en la convocatoria de Carlo Ancelotti para la Copa del Mundo?

Tras abandonar Real Madrid, Endrick es excluido por la UEFA antes de su debut en Lyon

ver también

Tras abandonar Real Madrid, Endrick es excluido por la UEFA antes de su debut en Lyon

Los tres goles de Endrick ante Metz

Tweet placeholder
Publicidad

En síntesis

  • Endrick marcó un triplete ante Metz y suma cuatro goles en tres partidos.
  • Superó a Ronaldo Nazario como el brasileño más joven en anotar un hat-trick.
  • El delantero juega cedido en Lyon hasta junio de 2026 tras dejar Real Madrid.
leandro barraza
Leandro Barraza
Lee también
Endrick reveló lo que le dijo Carlo Ancelotti antes de fichar por Lyon
UEFA

Endrick reveló lo que le dijo Carlo Ancelotti antes de fichar por Lyon

Endrick es excluido por la UEFA antes de su debut en Lyon
UEFA

Endrick es excluido por la UEFA antes de su debut en Lyon

Anulan el descenso de Lyon a la Ligue 2
UEFA

Anulan el descenso de Lyon a la Ligue 2

Alianza Lima separa al ex-América Pedro Aquino tras conocerse caso de abuso
América

Alianza Lima separa al ex-América Pedro Aquino tras conocerse caso de abuso

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1compliance-2compliance-3
Better Collective Logo