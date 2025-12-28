Endrick comienza su estadía en Olympique Lyon con el pie izquierdo. Aunque la joya de Brasil surgida en Palmeiras todavía no debutó en su nuevo equipo, al que llegó cedido procedente de Real Madrid, desde la UEFA le dieron una muy mala noticia: fue excluido.

Lyon anunció al atacante de 19 años el pasado 23 de diciembre para la segunda mitad de la temporada 2025-26 tras no entrar en los planes de Xabi Alonso. Sin embargo, le dieron la información de que no podrá competir en la Fase Liga de la UEFA Europa League.

¿Por qué Endrick fue excluido por la UEFA?

La decisión de la UEFA no fue algo personal contra el propio Endrick. Por el contrario, este organismo no permite inscribir jugadores una vez que ya comenzó la Fase Liga. Por eso, el brasileño podrá ser incluido en la lista recién a partir de la fase eliminatoria.

Lyon es uno de los tres líderes de la Fase Liga de la Europa League junto a Midtjylland y Aston Villa, todos con 15 puntos. En otras palabras, es un hecho que el conjunto francés clasificará a la siguiente instancia, por lo que Endrick solamente se perderá los dos partidos restantes de la fase inicial ante Young Boys y PAOK.

Mientras tanto, el nacido en Taguatinga podrá adaptarse a su nuevo club en Ligue 1 y Copa de Francia. De hecho, todo apunta a que su estreno podría darse contra Lille el próximo domingo 11 de enero, por los 32avos de la copa.

En síntesis

Endrick llegó cedido al Olympique Lyon desde el Real Madrid en diciembre.

llegó cedido al desde el en diciembre. La UEFA excluyó al brasileño de la Fase Liga por reglas de inscripción.

excluyó al brasileño de la por reglas de inscripción. Su debut podría ser el 11 de enero ante Lille por Copa de Francia.

