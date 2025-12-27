Al-Nassr y Al-Okhdood se enfrentan este sábado 27 de diciembre por un partido correspondiente a la Jornada 11 de la Saudi Pro League. La diferencia de momento y de jerarquía entre ambos equipos es considerable y el local es el gran favorito a llevarse el juego que comienza a las 08:50hs (CDMX).

Por el lado del equipo liderado por Cristiano Ronaldo, Al-Nassr es el líder de la Saudi Pro League con 100% de efectividad tras haber ganado los 9 partidos disputados. El conjunto dirigido por Jorge Jesús viene de golear al Al-Zawraa por la Copa AFC y acumula una racha de seis victorias consecutivas.

Con respecto a la visita, Al-Okhdood se ubica 16° en la clasificación y está en zona de descenso. El equipo solo ganó un partido de los nueve que disputó y viene de empatar 1-1 hace unos días frente a Al-Shabab.

La probable alineación de Al-Nassr

Bento

Sultan Al-Ghannam

Mohamed Simakan

Íñigo Martínez

Salem Alnajdi

Ali Al-Hassan

Brozovic

Wesley

Sadio Mané

Joao Félix

Cristiano Ronaldo

La probable alineación de Al-Okhdood

Samuel

Gokhan Gul

Saeed Al-Rabiei

Mohanad Alqaydhi

Mohammed Abo

Juan Pedroza

Mohammed Petros

Mateo Borrell

Ali Al-Salem

Christian Bassogog

Khaled Narey