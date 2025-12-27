Al-Nassr y Al-Okhdood se enfrentan este sábado 27 de diciembre por un partido correspondiente a la Jornada 11 de la Saudi Pro League. La diferencia de momento y de jerarquía entre ambos equipos es considerable y el local es el gran favorito a llevarse el juego que comienza a las 08:50hs (CDMX).
Por el lado del equipo liderado por Cristiano Ronaldo, Al-Nassr es el líder de la Saudi Pro League con 100% de efectividad tras haber ganado los 9 partidos disputados. El conjunto dirigido por Jorge Jesús viene de golear al Al-Zawraa por la Copa AFC y acumula una racha de seis victorias consecutivas.
Con respecto a la visita, Al-Okhdood se ubica 16° en la clasificación y está en zona de descenso. El equipo solo ganó un partido de los nueve que disputó y viene de empatar 1-1 hace unos días frente a Al-Shabab.
La probable alineación de Al-Nassr
- Bento
- Sultan Al-Ghannam
- Mohamed Simakan
- Íñigo Martínez
- Salem Alnajdi
- Ali Al-Hassan
- Brozovic
- Wesley
- Sadio Mané
- Joao Félix
- Cristiano Ronaldo
La probable alineación de Al-Okhdood
- Samuel
- Gokhan Gul
- Saeed Al-Rabiei
- Mohanad Alqaydhi
- Mohammed Abo
- Juan Pedroza
- Mohammed Petros
- Mateo Borrell
- Ali Al-Salem
- Christian Bassogog
- Khaled Narey
ver también
Dónde ver EN VIVO Al-Nassr de Cristiano Ronaldo vs. Al Akhdoud por la Saudi Pro League 2025-26