Es tendencia:
logotipo del encabezado
Saudi Pro League

¿Juega Cristiano Ronaldo? Las alineaciones de Al-Nassr vs. Al-Okhdood por la Liga de Arabia Saudita 2025-26

Al-Nassr se enfrenta este sábado con Al-Okhdood por una nueva jornada de la Saudi Pro League. Los titulares de ambos equipos.

Por Patricio Hechem

Sigue a Bolavip en Google!
Cristiano Ronaldo en Al-Nassr
© Getty ImagesCristiano Ronaldo en Al-Nassr

Al-Nassr y Al-Okhdood se enfrentan este sábado 27 de diciembre por un partido correspondiente a la Jornada 11 de la Saudi Pro League. La diferencia de momento y de jerarquía entre ambos equipos es considerable y el local es el gran favorito a llevarse el juego que comienza a las 08:50hs (CDMX).

Publicidad

Por el lado del equipo liderado por Cristiano Ronaldo, Al-Nassr es el líder de la Saudi Pro League con 100% de efectividad tras haber ganado los 9 partidos disputados. El conjunto dirigido por Jorge Jesús viene de golear al Al-Zawraa por la Copa AFC y acumula una racha de seis victorias consecutivas.

Con respecto a la visita, Al-Okhdood se ubica 16° en la clasificación y está en zona de descenso. El equipo solo ganó un partido de los nueve que disputó y viene de empatar 1-1 hace unos días frente a Al-Shabab.

La probable alineación de Al-Nassr

  • Bento
  • Sultan Al-Ghannam
  • Mohamed Simakan
  • Íñigo Martínez
  • Salem Alnajdi
  • Ali Al-Hassan
  • Brozovic
  • Wesley
  • Sadio Mané
  • Joao Félix
  • Cristiano Ronaldo
Publicidad

La probable alineación de Al-Okhdood

  • Samuel
  • Gokhan Gul
  • Saeed Al-Rabiei
  • Mohanad Alqaydhi
  • Mohammed Abo
  • Juan Pedroza
  • Mohammed Petros
  • Mateo Borrell
  • Ali Al-Salem
  • Christian Bassogog
  • Khaled Narey
Dónde ver EN VIVO Al-Nassr de Cristiano Ronaldo vs. Al Akhdoud por la Saudi Pro League 2025-26

ver también

Dónde ver EN VIVO Al-Nassr de Cristiano Ronaldo vs. Al Akhdoud por la Saudi Pro League 2025-26

patricio hechem
Patricio Hechem
Lee también
Sigue EN VIVO al Al-Nassr de Cristiano Ronaldo vs. Al-Okhdood: minuto a minuto
Futbol Internacional

Sigue EN VIVO al Al-Nassr de Cristiano Ronaldo vs. Al-Okhdood: minuto a minuto

Al-Nassr de CR7 vs. Al Akhdoud: hora, TV y streaming por la Saudi Pro League 2025-26
Futbol Internacional

Al-Nassr de CR7 vs. Al Akhdoud: hora, TV y streaming por la Saudi Pro League 2025-26

CR7 tiene 77,6 millones de suscriptores y la cifra que alcanzó Yamal en YouTube
Futbol Internacional

CR7 tiene 77,6 millones de suscriptores y la cifra que alcanzó Yamal en YouTube

Necaxa y Pachuca se disputan el fichaje de este delantero centro
Liga MX

Necaxa y Pachuca se disputan el fichaje de este delantero centro

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1compliance-2compliance-3
Better Collective Logo