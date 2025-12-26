El Al-Nassr está teniendo un inicio de temporada extraordinario que invita a la ilusión: con nueve victorias en nueve presentaciones, lideran la Saudi Pro League. En busca de su décimo triunfo, recibirán a Al Akhdoud, en la continuidad del campeonato de Primera División. A continuación, repasa los canales y plataformas para seguir el juego.

El elenco que tiene Cristiano Ronaldo como su máxima estrella acumula puntaje ideal en el torneo hasta el momento. Llegan a esta fecha ubicados en la 1° colocación de la tabla del certamen, con 27 puntos. Le sacan un punto de ventaja al escolta, pero con un partido menos: en caso de ganar, se irían a cuatro unidades de diferencia.

Al-Nassr llega a este enfrentamiento tras golear por 4-1 a Al-Khaleej como local, con goles de Sadio Mané, Joao Félix, Wesley y Cristiano Ronaldo. Por su parte, Al Akhdoud viene de igualar 1-1 con Al-Shabab en casa, y ese resultado lo relegó al 16° puesto de la competencia, quedando en zona de descenso directo.

En este próximo encuentro, Cristiano Ronaldo se perfila para ser titular, luego de recuperarse de una breve fatiga. Entre semana, Al-Nassr también viene de lograr un abultado triunfo por la AFC Champions League Two, y quiere extender la racha de victorias. El ‘Bicho’, ilusionado con ganar su primer título en Arabia Saudita en esta temporada.

CR7, en busca de más goles en la mañana del sábado [Foto: Getty]

¿Cuándo juegan Al-Nassr vs. Al Akhdoud por la Saudi Pro League 2025-26?

El partido Al-Nassr vs. Al Akhdoud se llevará a cabo este sábado 27 de diciembre, desde el estadio Al-Awwal Park, la casa del equipo de Cristiano Ronaldo. El encuentro, a disputarse en el marco de la jornada 10 de la Saudi Pro League 2025/26, dará comienzo a partir de las 08.50 horas del Centro de México.

¿Qué canal transmite Al-Nassr vs. Al Akhdoud por la Saudi Pro League 2025-26?

El partido Al-Nassr vs. Al Akhdoud se podrá sintonizar EN VIVO y EN DIRECTO, a lo largo y ancho del suelo mexicano, de manera exclusiva, por la pantalla de FOX One. Esta plataforma paga será la única con derechos de transmisión del compromiso: no será transmisitido por ningún canal de televisión en el país.

