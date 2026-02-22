El partido entre Barcelona y Levante comenzará a las 9:15 hs de la CDMX en el Spotify Camp Nou, donde los culés intentarán recuperar el liderato que dejaron escapar el lunes pasado tras caer ante el Girona como visitantes. La presión es alta y no hay margen de error.

Publicidad

Publicidad

Con la derrota del Real Madrid frente a Osasuna este sábado, el equipo de Hansi Flick tiene la gran oportunidad de volver a la cima. Sin embargo, deberá imponerse en el campo y quedarse con los tres puntos para no desperdiciar la chance.

Enfrente estará un Levante que atraviesa una temporada muy complicada. Ubicado en zona de descenso, el conjunto visitante necesita sumar con urgencia si quiere evitar perder la categoría, aunque enfrente tiene a uno de los mejores de la temporada.

Alineación de Barcelona para recibir a Levante

Joan García

Jules Koundé

Eric García

Gerard Martín

João Cancelo

Marc Bernal

Frenkie de Jong

Dani Olmo

Lamine Yamal

Robert Lewandowski

Raphinha

Publicidad

Publicidad

Alineación de Levante para visitar a Barcelona

Ryan

A. Matturro

Dela (Capitán)

Olasagasti

I. Romero

Víctor García

O. Rey

Toljan

Manu Sánchez

C. Álvarez

K. Tunde

ver también Sigue GRATIS y EN VIVO la previa Barcelona vs. Levante vía Sky Sports: transmisión minuto a minuto de LaLiga 2025-26

En síntesis