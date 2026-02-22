El partido entre Barcelona y Levante comenzará a las 9:15 hs de la CDMX en el Spotify Camp Nou, donde los culés intentarán recuperar el liderato que dejaron escapar el lunes pasado tras caer ante el Girona como visitantes. La presión es alta y no hay margen de error.
Con la derrota del Real Madrid frente a Osasuna este sábado, el equipo de Hansi Flick tiene la gran oportunidad de volver a la cima. Sin embargo, deberá imponerse en el campo y quedarse con los tres puntos para no desperdiciar la chance.
Enfrente estará un Levante que atraviesa una temporada muy complicada. Ubicado en zona de descenso, el conjunto visitante necesita sumar con urgencia si quiere evitar perder la categoría, aunque enfrente tiene a uno de los mejores de la temporada.
Alineación de Barcelona para recibir a Levante
- Joan García
- Jules Koundé
- Eric García
- Gerard Martín
- João Cancelo
- Marc Bernal
- Frenkie de Jong
- Dani Olmo
- Lamine Yamal
- Robert Lewandowski
- Raphinha
Alineación de Levante para visitar a Barcelona
- Ryan
- A. Matturro
- Dela (Capitán)
- Olasagasti
- I. Romero
- Víctor García
- O. Rey
- Toljan
- Manu Sánchez
- C. Álvarez
- K. Tunde
En síntesis
- Barcelona busca recuperar el liderato tras la derrota del Real Madrid ante Osasuna.
- El partido inicia a las 9:15 hs de CDMX en el Spotify Camp Nou.
- Hansi Flick confirmó a Robert Lewandowski y Lamine Yamal en la alineación titular.