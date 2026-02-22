En el marco de la Jornada 25 de la temporada 2025-26 de LaLiga, Barcelona y Levante se enfrentan en en Camp Nou de la ciudad de Barcelona desde las 9:15 horas (Ciudad de México). Con objetivos diferentes, ambos conjuntos van por la victoria.
Sigue GRATIS y EN VIVO Barcelona 2-0 Levante vía Sky Sports: transmisión minuto a minuto de LaLiga 2025-26
Los Blaugranas y los Granotas se enfrentan por una nueva jornada del torneo de la Primera División de España.
45' - ¡YA SE JUEGA EL SEGUNDO TIEMPO!
¡Inició el complemento en el Camp Nou entre Blaugranas y Granotas!
Barcelona 2-0 Levante
45' + 3 - ¡FINAL DEL PRIMER TIEMPO!
Pese a algunos sobresaltos, Barcelona es merecedor de la victoria ante Levante por 2-0 gracias a las anotaciones de Marc Bernal y Frenkie De Jong. Además, está de momento recuperando el liderato de la tabla con 61 puntos, uno más que Real Madrid.
Barcelona 2-0 Levante
36' - ¡LEVANTE NO SE RINDE!
Los Granotas no bajan los brazo y Kareem Tunde probó con un disparo de media distancia que se fue muy cerca del poste izquierdo de Joan García.
Barcelona 2-0 Levante
32' - ¡GOOOOOL DE BARCELONA!
Tras en un gran centro desde la izquierda de Joao Cancelo, Frenkie de Jong estiró la ventaja de los Blaugranas ante la visita.
Barcelona 2-0 Levante
14' - ¡SE SALVÓ EL BARCELONA!
Levante tuvo una nueva opción para marcar pero Joan García achicó bien para evitar el empate rival.
Barcelona 1-0 Levante
7' - ¡CASI EL SEGUNDO!
Robert Lewandowski quedó solo de cara al arco pero su disparo de contrapique se fue muy por encima del travesaño. Se salvó el Levante.
Barcelona 1-0 Levante
4' - ¡GOOOOOL DE BARCELONA!
¡Cayó el primero en el Camp Nou! Tras un buen centro desde abajo por la izquierda de Eric García, Marc Bernal simplemente tuvo que empujarla en el corazón del área para poner arriba a su equipo en el marcador.
Barcelona 1-0 Levante
0' - ¡COMENZÓ EL PARTIDO!
¡Barcelona y Levante ya juegan en el Camp Nou por la Jornada 25 de LaLiga 2025-26!
Barcelona 0-0 Levante
¡BARCELONA CELEBRA EL AÑO NUEVO CHINO!
El club le da importancia a todos sus aficionados alrededor del mundo y en esta ocasión decidió celebrar el Año Nuevo Chino en las afueras del Camp Nou.
¡BARCELONA YA HACE LA ENTRADA EN CALOR!
Los jugadores de los Blaugranas ya están en el césped del Camp Nou para hacer los movimientos precompetitivos.
¡SE LLENAN LAS GRADAS!
Los aficionados del Barcelona van llenando las tribunas del Camp Nou, donde aún no están finalizadas las obras al 100%.
¡LLEGÓ BARCELONA EL CAMP NOU!
Encabezada por Hans-Dieter Flick, la delegación del Barcelona ya se encuentra en el Camp Nou.
¡ALINEACIÓN DE LEVANTE CONFIRMADA!
Luis Castro reveló a los jugadores que enfrentarán al Barcelona.
¡VUELVEN A LA CONVOCATORIA!
Barcelona informó que Pedri y Marcus Rashford recibieron el alta médica e integrarán el banquillo ante Levante.
¡ALINEACIÓN DE BARCELONA CONFIRMADA!
Hans-Dieter Flick definió a los jugadores que enfrentarán al Levante.
¡VESTUARIO LISTO!
Barcelona compartió imágenes con su vestidor listo para que los jugadores se preparen para el duelo ante Levante.
¡BUSCA RECUPERAR EL LIDERATO!
Tras la sorpresiva derrota de Real Madrid en manos de Osasuna, Barcelona tiene una oportunidad de oro para recuperar el liderato. Con 58 puntos, los catalanes están a solo dos de las 60 unidades de los de Madrid.
¡DUELO CLAVE EN EL CAMP NOU!
¡Bienvenidos a la cobertura en vivo de un nuevo duelo de LaLiga! Barcelona y Levante se enfrentan por la Jornada 25 de la Primera División de España.