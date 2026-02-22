¡Bienvenidos a la cobertura en vivo de un nuevo duelo de LaLiga! Barcelona y Levante se enfrentan por la Jornada 25 de la Primera División de España.

Tras la sorpresiva derrota de Real Madrid en manos de Osasuna, Barcelona tiene una oportunidad de oro para recuperar el liderato. Con 58 puntos, los catalanes están a solo dos de las 60 unidades de los de Madrid.

Barcelona compartió imágenes con su vestidor listo para que los jugadores se preparen para el duelo ante Levante.

Encabezada por Hans-Dieter Flick, la delegación del Barcelona ya se encuentra en el Camp Nou.

Los aficionados del Barcelona van llenando las tribunas del Camp Nou, donde aún no están finalizadas las obras al 100%.

Los jugadores de los Blaugranas ya están en el césped del Camp Nou para hacer los movimientos precompetitivos.

El club le da importancia a todos sus aficionados alrededor del mundo y en esta ocasión decidió celebrar el Año Nuevo Chino en las afueras del Camp Nou.

¡Barcelona y Levante ya juegan en el Camp Nou por la Jornada 25 de LaLiga 2025-26!

¡Cayó el primero en el Camp Nou! Tras un buen centro desde abajo por la izquierda de Eric García, Marc Bernal simplemente tuvo que empujarla en el corazón del área para poner arriba a su equipo en el marcador.

Robert Lewandowski quedó solo de cara al arco pero su disparo de contrapique se fue muy por encima del travesaño. Se salvó el Levante.

Tras en un gran centro desde la izquierda de Joao Cancelo, Frenkie de Jong estiró la ventaja de los Blaugranas ante la visita.

Los Granotas no bajan los brazo y Kareem Tunde probó con un disparo de media distancia que se fue muy cerca del poste izquierdo de Joan García.

Pese a algunos sobresaltos, Barcelona es merecedor de la victoria ante Levante por 2-0 gracias a las anotaciones de Marc Bernal y Frenkie De Jong. Además, está de momento recuperando el liderato de la tabla con 61 puntos, uno más que Real Madrid.

En el marco de la Jornada 25 de la temporada 2025-26 de LaLiga , Barcelona y Levante se enfrentan en en Camp Nou de la ciudad de Barcelona desde las 9:15 horas (Ciudad de México). Con objetivos diferentes, ambos conjuntos van por la victoria.

Periodista deportivo recibido en 2016, actualmente en Bolavip México siguiendo la información de América, Chivas, Cruz Azul y Pumas. Con experiencia en sitios web especializados como La Pizarra del DT, Sphera Sports, La Media Inglesa y El Futbolero. Creador de Gambeta, medio deportivo argentino con cobertura de toda la actividad del futbol local. Conduce la tira deportiva de 221 Radio de La Plata. Cubrió el Mundial Sub20 2023.