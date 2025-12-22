Lamine Yamal es uno de los futbolistas del momento, considerado el presente y futuro del futbol mundial. A sus 18 años, el joven español se ha consolidado como pilar fundamental en el Barcelona de Hansi Flick, demostrando talento, visión de juego y personalidad en cada partido.

Su irrupción en el fútbol ha generado atención constante en medios de comunicación, aficionados y expertos, quienes coinciden en que Yamal podría convertirse en la próxima gran estrella del deporte a nivel mundial.

En las últimas horas, Lamine Yamal decidió abrir su propio canal de YouTube, una plataforma donde planea compartir contenido exclusivo de su vida y carrera. En su primer video, se lo vio realizando un House Tour, mostrando los trofeos que ha ganado hasta el momento y detalles de su día a día fuera de las canchas.

Durante este estreno, el joven delantero español también rindió un especial homenaje a Luis Díaz, el colombiano que brilla en el Bayern Múnich. En el video, se lo vio con la playera de la Selección Colombia con el nombre del ex Liverpool, dejando en claro su admiración por el futbolista sudamericano.

Con este debut en YouTube, Yamal busca acercarse aún más a sus seguidores y compartir detalles personales y profesionales que antes solo conocían sus allegados. Su canal promete convertirse en un espacio de referencia para los fanáticos del futbol que quieren conocer la vida de una futura estrella mundial.

Los títulos que ha conseguido Lamine Yamal en su carrera

2x LaLiga EA SPORTS (2022/23, 2024/25)

(2022/23, 2024/25) 1x Supercopa de España (2025)

(2025) 1x Copa del Rey (2024/25)

