Mientras Lamine Yamal cuesta 200 millones, el valor de mercado de Kylian Mbappé

Hoy por hoy, el fútbol mundial está lleno de estrellas que generan debates constantes, pero dos nombres destacan por encima del resto: Lamine Yamal y Kylian Mbappé. Ambos se consolidan no solo por su talento, sino también por sus contratos y ganancias récord.

Kylian Mbappé, del Real Madrid, sigue mostrando su jerarquía pese a que el club no atraviesa su mejor momento. El francés acaba de alcanzar un récord histórico: 59 goles en un año con la camiseta merengue, superando marcas que incluso Cristiano Ronaldo había dejado en el club. Su rendimiento y su contrato lo mantienen entre los futbolistas mejor pagos del planeta.

Por su parte, Lamine Yamal, con apenas 18 años, es considerado el futuro del fútbol mundial. Aunque su nivel bajó ligeramente respecto a meses anteriores, es completamente normal por su juventud. Sus ingresos y proyección lo ubican también entre los más destacados económicamente en el fútbol juvenil.

Según Transfermarkt, ambos jugadores tienen actualmente un valor de mercado de 200 millones de euros, cifras que reflejan la magnitud de su impacto en el fútbol y lo que representan para sus clubes y selecciones.

Los futbolistas mejor pagos del mundo en 2025 según Forbes

Cristiano Ronaldo (Al Nassr) – 239 millones de euros

– 239 millones de euros Lionel Messi (Inter Miami) – 111 millones de euros

– 111 millones de euros Karim Benzema (Al Ittihad) – 89 millones de euros

– 89 millones de euros Kylian Mbappé (Real Madrid) – 81 millones de euros

– 81 millones de euros Erling Haaland (Manchester City) – 68 millones de euros

– 68 millones de euros Vinicius Júnior (Real Madrid) – 51 millones de euros

– 51 millones de euros Mohamed Salah (Liverpool) – 47 millones de euros

– 47 millones de euros Sadio Mané (Al Nassr) – 46 millones de euros

– 46 millones de euros Jude Bellingham (Real Madrid) – 37 millones de euros

– 37 millones de euros Lamine Yamal (Barcelona) – 36 millones de euros

En síntesis

