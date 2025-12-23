Las alineaciones de Arsenal vs. Crystal Palace por los cuartos de final de la EFL Cup

Arsenal y Crystal Palace se enfrentan este martes 23 de diciembre por los cuartos de final de la EFL Cup. Los dos equipos de Londres se enfrentan en el Emirates Stadium, la casa de los Gunners, a partir de las 14:00hs (CDMX) por un lugar en la semifinal del torneo.
Con respecto al local, el Arsenal es el líder de la Premier League y viene de ganarle por 1-0 al Everton. El equipo de Mikel Arteta acumula tres victorias consecutivas en todas las competiciones y, si avanza de ronda, se enfrentará con el Chelsea.
Por el lado de la visita, el Crystal Palace viene de perder por 4-1 con el Leeds el fin de semana pasado por la Premier League. El equipo dirigido por Oliver Glasner lleva una racha negativa de tres partidos sin perder y Las Águilas ya perdieron con el Arsenal esta temporada.
La probable alineación de Arsenal
- David Raya
- Jurrien Timber
- William Saliba
- Piero Hincapié
- Riccardo Calafiori
- Declan Rice
- Martin Zubimendi
- Eberechi Eze
- Bukayo Saka
- Gabriel Martinelli
- Mikel Merino
La probable alineación de Crystal Palace
- George King
- Jefferson Lerma
- Jaydee Canvot
- Borna Sosa
- Justin Devenny
- Kaden Rodney
- Dean Benamar
- Romain Esse
- Christantus Eche
- Joel Drakes-Thomas
ver también
Una figura de la Premier League abrió la puerta a la posibilidad de jugar en América: “Me gusta México”