Las alineaciones de Arsenal vs. Crystal Palace por los cuartos de final de la EFL Cup

Arsenal y Crystal Palace se enfrentan este martes 23 de diciembre por los cuartos de final de la EFL Cup. Los dos equipos de Londres se enfrentan en el Emirates Stadium, la casa de los Gunners, a partir de las 14:00hs (CDMX) por un lugar en la semifinal del torneo.

Con respecto al local, el Arsenal es el líder de la Premier League y viene de ganarle por 1-0 al Everton. El equipo de Mikel Arteta acumula tres victorias consecutivas en todas las competiciones y, si avanza de ronda, se enfrentará con el Chelsea.

Por el lado de la visita, el Crystal Palace viene de perder por 4-1 con el Leeds el fin de semana pasado por la Premier League. El equipo dirigido por Oliver Glasner lleva una racha negativa de tres partidos sin perder y Las Águilas ya perdieron con el Arsenal esta temporada.

La probable alineación de Arsenal

David Raya

Jurrien Timber

William Saliba

Piero Hincapié

Riccardo Calafiori

Declan Rice

Martin Zubimendi

Eberechi Eze

Bukayo Saka

Gabriel Martinelli

Mikel Merino

La probable alineación de Crystal Palace

George King

Jefferson Lerma

Jaydee Canvot

Borna Sosa

Justin Devenny

Kaden Rodney

Dean Benamar

Romain Esse

Christantus Eche

Joel Drakes-Thomas