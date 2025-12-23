Distintos equipos de la Liga MX han fichado a varios jugadores extranjeros de renombre en el último tiempo. Ángel Correa, Sergio Ramos, Sergio Canales, Allan Saint-Maximin y Paulinho, entre otros, son algunos de los futbolistas que llegaron del Viejo Continente al país.

México le abre la puerta a estos futbolistas por dos motivos principales: el estilo de juego de la Liga MX que suele ser ofensivo y con partidos de ida y vuelta, y el dinero que pueden recibir en sus salarios. En este sentido, Adama Traoré le envió un guiño al América de cara al futuro.

El periodista Gibrán Araige de TUDN viajó a Londres para entrevistar a Raúl Jiménez y en un momento tuve un breve intercambio con Adama Traoré. El comunicador le preguntó al futbolista del Fulham si le gustaría jugar en el América en un futuro y no dudó en responder.

¿Qué dijo Adama Traoré sobre el América?

“Me gusta México, me gustaría visitarlo. Me tienes que llevar, después nunca se sabe“, comentó el compañero de Raúl Jiménez tanto en Wolverhampton como en Fulham. Asimismo, Gibrán Araige le preguntó al jugador de la Premier League cómo se vería con la playera amarilla.

Raúl Jiménez y Adama Traoré en su paso por Wolverhampton (Getty Images)

“Bonito, siempre bonito”, aseguró Adama Traoré entre risas. Al extremo español se le culmina el contrato con Fulham en junio de 2026, por lo que en poco tiempo ya podría empezar a negociar con el club que desee para firmar como jugador libre a mediados del año próximo.

Sin embargo, no deja de ser una especulación debido a la pregunta del periodista. Pero el América ya tiene en mente concretar el regreso de Raúl Jiménez y no sería descabellado que el ‘Lobo de Tepeji’ vuelva a hacer dupla con Adama Traoré como lo hizo en Wolverhampton y en Fulham.

