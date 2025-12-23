¿Por qué no juegan Declan Rice y Bukayo Saka en Arsenal vs. Crystal Palace por la EFL Cup?

Arsenal y Crystal Palace se enfrentan este martes 23 de diciembre por los cuartos de final de la EFL Cup. El ganador de este partido, el cual se lleva a cabo en el Emirates Stadium a partir de las 14:00hs (CDMX), se enfrentará con el Chelsea en la semifinal del torneo.

Si bien es un partido importante para ambos equipos porque los dejaría a solo un encuentro de la final, la realidad es que sobre todo el Arsenal tiene otros objetivos primordiales. Es por eso que Mikel Arteta decidió sentar tanto a Declan Rice como a Bukayo Saka.

Ambos futbolistas serán suplentes en los cuartos de final frente a Crystal Palace y lo más probable es que sumen minutos en la segunda mitad. En su lugar jugarán Christian Nørgaard, danés de 31 años, y Noni Madueke, quien llegó al Arsenal desde el Chelsea.

Declan Rice disputó 24 partidos en esta temporada con los Gunners y fue titular en 20 de ellos. Por su parte, Bukayo Saka formó parte de la alineación inicial en 17 oportunidades, en los que convirtió 7 goles y dio 4 asistencias. A la temporada aún le quedan muchos meses y por eso Mikel Arteta decidió hacerlos descansar un poco.

A pesar de jugar con algunos suplentes, el Arsenal es el favorito a avanzar de ronda considerando que el partido se disputa en el Emirates Stadium. Los Gunners y Crystal Palace ya se enfrentaron esta temporada en la Premier League y el conjunto de Mikel Arteta ganó 1-0.

En síntesis

Mikel Arteta puso de suplente a Declan Rice y Bukayo Saka por rotación de plantilla.

El partido se disputa este 23 de diciembre en el Emirates Stadium.

El ganador del cruce enfrentará al Chelsea en la semifinal de la EFL Cup.