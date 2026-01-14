Real Madrid se quedó sin entrenador tras perder la final de la Supercopa de España 2026 en manos del Barcelona el fin de semana pasado. Xabi Alonso, que llegó con muchas expectativas y respaldo de la directiva, no consiguió los resultados que se esperaban en el Merengue. La derrota ante el clásico rival fue determinante y terminó de inclinar la balanza. Finalmente, se tomó la decisión para que deje su cargo de manera inmediata.

La directiva confirmó como reemplazo a Álvaro Arbeloa, quién se encontraba dirigiendo al Real Madrid Castilla y conoce muy bien la estructura del club. Por el momento se hará cargo del primer equipo hasta que consigan un nuevo DT de forma definitiva. La idea es darle continuidad al trabajo interno mientras se analiza el futuro. Este miércoles será el debut oficial en el banquillo.

Desde las 14:00 hs de la CDMX, el Madrid juega ante Albacete por los dieciseisavos de final de la Copa del Rey. Se trata de un duelo en el que los blancos parten claramente como favoritos por jerarquía y plantel. A pesar del cambio de entrenador, el objetivo es avanzar de ronda sin sobresaltos. Arbeloa dio a conocer la lista de convocados para este compromiso.

Sin embargo, hubo sorpresa entre los aficionados y la prensa por la baja de varias figuras que suelen ser titulares. Son futbolistas clave en la estructura del equipo y habituales protagonistas en los partidos importantes. Sus ausencias no pasaron desapercibidas en un contexto de transición en el banquillo. Aun así, el cuerpo técnico confía en los reemplazos disponibles.

Las 4 bajas de peso del Real Madrid para el debut de Arbeloa

Los futbolistas que quedaron fuera de la convocatoria son: Kylian Mbappé, Jude Bellingham, Thibaut Courtois y Rodrygo Goes. Ninguno de ellos estará presente en el primer partido de Arbeloa al frente del primer equipo. Se trata de nombres pesados y determinantes tanto en ataque como en defensa. Su ausencia marca claramente el contexto del debut del nuevo entrenador.

Entendiendo que en el partido de hoy son favoritos y pueden ganarlo con algunos suplentes, Arbeloa decidió resguardar a sus mejores futbolistas. La prioridad pasa por evitar riesgos innecesarios y pensar en lo que viene. En el corto plazo aparecen compromisos clave por la liga española. Además, también está en el horizonte la Champions League.

