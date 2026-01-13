Es tendencia:
El gran gesto que tuvo Kylian Mbappé para intentar salvar el puesto de Xabi Alonso en Real Madrid

El francés buscó evitar la salida del entrenador español del equipo con un gesto que dejó en claro que su relación era muy buena.

Por Ramiro Canessa

Mbappé intentó que Xabi se quede en Real Madrid.
© Getty ImagesMbappé intentó que Xabi se quede en Real Madrid.

Nadie esperaba que el ciclo de Xabi Alonso en el Real Madrid durara tan poco. Tras la salida de un histórico como Carlo Ancelotti, todos creían que el proyecto del joven entrenador sería a largo plazo, más aún después del gran trabajo que había realizado en Alemania con el Bayer Leverkusen. Sin embargo, en un club tan grande como el Madrid, los resultados rápidos son clave y cualquier tropiezo puede costar caro.

La final de la Supercopa de España ante Barcelona terminó siendo decisiva. La dura derrota por 3-2 marcó un punto de inflexión y, apenas unos días después, el club hizo oficial la salida de Alonso, dejando claro que su ciclo terminó antes de lo esperado.

En medio de este contexto, salió a la luz un gesto inesperado de Kylian Mbappé. Según L’Equipe, el francés decidió viajar a Arabia Saudita para disputar la final a pesar de no estar al 100% físicamente. Su objetivo era claro: intentar frenar la salida de Xabi Alonso y ayudar a que el proyecto siguiera en pie.

Mbappé sabía que la derrota podía marcar el final del ciclo del entrenador y tomó la decisión de estar presente, mostrando su compromiso con el técnico y con el equipo. Su gesto dejó en evidencia la influencia y el respeto que tenía hacia Alonso.

El gesto del francés no cambió el desenlace, pero sí dejó en claro la relación que construyó con el entrenador en tan poco tiempo. Su intención fue evitar que este se vaya tan rápido, pero la caída ante el eterno rival en un partido muy importante fue el detonante.

Las palabras de despedida de Mbappé a Xabi

“Fue corto, pero ha sido un placer jugar para ti y aprender de ti. Gracias por darme la confianza desde el día 1… Te recordaré como un entrenador que tenía sus ideas claras y que sabe mucho de futbol. Mucha suerte en tu próxima aventura”, expresó el futbolista en sus redes sociales.

En síntesis

  • Xabi Alonso dejó el club tras la derrota 3-2 ante Barcelona en la Supercopa.
  • Kylian Mbappé jugó la final en Arabia Saudita pese a molestias físicas según L’Equipe.
  • El delantero francés publicó un mensaje de despedida y agradecimiento en sus redes sociales.
