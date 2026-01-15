El delantero colombiano Luis Díaz cambió de aires en el presente curso, abandonando al Liverpool de Inglaterra y pasando a otro gigante de Europa como es el Bayern Múnich de Alemania. El cambio significó abandonar la zona de confort para asumir nuevos desafíos.

Su buena adaptación provocó que los aficionados le tomen un cariño especial pronto y también ser bien valorado por el director técnico Vincent Kompany sus compañeros. Una palabra siempre autorizada es la de Manuel Neuer, portero y capitán del cuadro rojo.

Así habló el guardameta alemán del delantero colombiano en diálogo con la periodista Valentina Peña: “Lo ves siempre en su lenguaje corporal, siempre nos está dando un esfuerzo, está trabajando muy duro, técnicamente es muy bueno, puede disparar con la derecha, con la izquierda“.

Además, agregó sin dejar dudas: “Así que él es uno de los mejores jugadores con los que he jugado. Estamos contentos de que lo tenemos en nuestro equipo”. Para mejor, el equipo alemán le sacó una pieza importante a un rival directo en la lucha por la UEFA Champions League.

Este respaldo público de una figura como Neuer refuerza el presente del delantero y consolida su rol en los Bávaros. También es motivo de orgullo para el fútbol colombiano, que ve cómo uno de sus máximos exponentes se gana el respeto y la admiración en uno de los clubes más grandes del mundo

¿Cómo está siendo la temporada 2025-26 de Luis Díaz en Bayern Múnich?

En lo que respecta a lo meramente estadístico, el atacante lleva disputados 24 partidos en la temporada, siendo titular en 23 de ellos. Hasta el momento lleva marcados 14 goles y 11 asistencias, demostrando que los minutos que tiene los aprovecha al máximo.

