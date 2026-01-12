Luis Díaz regresó de la sanción como un león enjaulado. Luego de ausentarse ante Sporting CP por Champions League y Mainz por Bundesliga, el guajiro aportó gol o asistencia en todos los partidos que disputó desde su vuelta.

En su presentación más reciente -ante Wolfsburgo por la Jornada 16 de la Bundesliga- el atacante de Colombia brilló con un tanto y dos asistencias que lo confirmaron como una de las figuras de Bayern Múnich en la goleada por 8-1.

De esta manera, Luis Díaz quedó segundo en la tabla de goleo del campeonato alemán, por debajo de Harry Kane e igualado con Michael Olise, ambos compañeros de ataque en el conjunto bávaro. Ahora bien, no conforme con ello, también alcanzó una estadística al alcance de unos pocos.

La estadística que confirma el excelente presente de Luis Díaz

Luego de su brillante actuación ante Wolfsburgo, Lucho Díaz llegó a los 14 goles y 9 asistencias en 23 partidos en lo que va de la temporada 2025-26. Esto se traduce a un promedio de 1 G/A por partido.

Asimismo, el exjugador de Liverpool y Porto tiene una efectividad envidiable. De los 18 remates al arco que efectuó en Bundesliga, nueve de ellos terminaron en gol. Es decir, marca un tanto por cada dos tiros entre los tres palos.

Solo el tiempo dirá cuál es el techo de Luis Díaz en Bayern Múnich, pero lo que es innegable es que, si mantiene estos números, estará nominado con seguridad a importantes premios individuales como el Balón de Oro o el FIFA The Best.

