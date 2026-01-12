Es tendencia:
logotipo del encabezado
Bundesliga

La estadística de Luis Díaz que lo confirman como uno de los mejores del mundo

El atacante colombiano aportó dos asistencias y marcó un gol en la aplastante victoria de Bayern Múnich contra Wolfsburgo.

Por Leandro Barraza

Sigue a Bolavip en Google!
Luis Díaz sigue brillando en Bayern Múnich
© GETTY IMAGESLuis Díaz sigue brillando en Bayern Múnich

Luis Díaz regresó de la sanción como un león enjaulado. Luego de ausentarse ante Sporting CP por Champions League y Mainz por Bundesliga, el guajiro aportó gol o asistencia en todos los partidos que disputó desde su vuelta.

Publicidad

En su presentación más reciente -ante Wolfsburgo por la Jornada 16 de la Bundesliga- el atacante de Colombia brilló con un tanto y dos asistencias que lo confirmaron como una de las figuras de Bayern Múnich en la goleada por 8-1.

Tweet placeholder

De esta manera, Luis Díaz quedó segundo en la tabla de goleo del campeonato alemán, por debajo de Harry Kane e igualado con Michael Olise, ambos compañeros de ataque en el conjunto bávaro. Ahora bien, no conforme con ello, también alcanzó una estadística al alcance de unos pocos.

Publicidad

La estadística que confirma el excelente presente de Luis Díaz

Luego de su brillante actuación ante Wolfsburgo, Lucho Díaz llegó a los 14 goles y 9 asistencias en 23 partidos en lo que va de la temporada 2025-26. Esto se traduce a un promedio de 1 G/A por partido.

Asimismo, el exjugador de Liverpool y Porto tiene una efectividad envidiable. De los 18 remates al arco que efectuó en Bundesliga, nueve de ellos terminaron en gol. Es decir, marca un tanto por cada dos tiros entre los tres palos.

Lucho Díaz volvió a convertir y asistir para darle la victoria al Bayern Múnich por Bundesliga vs. Wolfsburgo

ver también

Lucho Díaz volvió a convertir y asistir para darle la victoria al Bayern Múnich por Bundesliga vs. Wolfsburgo

Solo el tiempo dirá cuál es el techo de Luis Díaz en Bayern Múnich, pero lo que es innegable es que, si mantiene estos números, estará nominado con seguridad a importantes premios individuales como el Balón de Oro o el FIFA The Best.

Publicidad

En síntesis

  • Luis Díaz sumó un gol y dos asistencias en la goleada 8-1 ante Wolfsburgo.
  • El colombiano acumula 14 goles y 9 asistencias en 23 partidos de la temporada 2025-26.
  • El delantero registra 9 goles en 18 remates al arco en la actual Bundesliga.
leandro barraza
Leandro Barraza
Lee también
Luis Díaz se luce con un nuevo gol y dos asistencias con el Bayern Múnich que está imparable
Futbol Internacional

Luis Díaz se luce con un nuevo gol y dos asistencias con el Bayern Múnich que está imparable

¿Juega Luis Díaz? Las alineaciones de Bayern Múnich vs. Wolfsburgo por la Jornada 16 de la Bundesliga 2025-26
UEFA

¿Juega Luis Díaz? Las alineaciones de Bayern Múnich vs. Wolfsburgo por la Jornada 16 de la Bundesliga 2025-26

Luis Díaz brilla con un doblete de asistencias en la goleada del Bayern
Futbol Internacional

Luis Díaz brilla con un doblete de asistencias en la goleada del Bayern

Pronósticos Newcastle vs Manchester City: examen de fuego por un lugar en la final de la Copa de la Liga
Apuestas

Pronósticos Newcastle vs Manchester City: examen de fuego por un lugar en la final de la Copa de la Liga

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1compliance-2compliance-3
Better Collective Logo