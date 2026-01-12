Barcelona y Real Madrid se enfrentaron ayer en Arabia Saudita por la final de la Supercopa de España 2026, y el partido terminó con triunfo culé por 3-2, marcando la segunda final consecutiva que pierde el Real Madrid ante Barcelona en este certamen.

El encuentro comenzó favorable para los blaugranas, que se pusieron 1-0 con un gol de Raphinha. Sin embargo, sobre el final del primer tiempo se desató una ráfaga de goles que puso todo al límite: Vinícius Jr. empató para el Madrid, Lewandowski volvió a poner arriba al Barcelona con el 2-1, y Gonzalo García anotó el 2-2 para el equipo merengue antes del descanso.

Ya en el segundo tiempo, Raphinha volvió a aparecer y marcó el gol que le dio el triunfo y el título a Barcelona, cerrando un partido lleno de emoción y alternativas para ambos lados. La final dejó en claro la capacidad de los culés de definir los partidos en momentos clave y mantener su dominio ante su histórico rival.

Tras el pitazo final, Xabi Alonso quiso hacer el pasillo al Barcelona como muestra de respeto tras la derrota a pesar de que es el clásico rival. Sin embargo, lo que parecía un momento protocolar se convirtió en polémica minutos después.

Mbappé desobedece a Xabi Alonso y se lleva al equipo al vestuario

Kylian Mbappé decidió no permitir el pasillo y se llevó a sus compañeros directamente al vestidor, dejando al entrenador sin poder ejecutar su intención. La decisión generó comentarios y críticas inmediatas, mostrando la fuerte personalidad del francés.

Esta acción, sumada a la derrota en la final, deja al Real Madrid en una posición delicada tanto en lo deportivo como en lo mediático. El DT está en la cuerda floja por los malos resultados y todavía no ha podido manejar el vestidor como se esperaba.

