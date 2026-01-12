Es tendencia:
Diego Simeone se disculpó públicamente con Florentino Pérez y Vinicius

El entrenador de Atlético de Madrid se arrepintió por lo que le dijo al futbolista brasileño en las semifinales de la Supercopa de España.

Por Leandro Barraza

Diego Simeone pidió disculpas tras la Supercopa de España
© GETTY IMAGESDiego Simeone pidió disculpas tras la Supercopa de España

Diego Simeone platicó en rueda de prensa de cara al partido contra Deportivo La Coruña por los octavos de final de la Copa del Rey y aprovechó la conferencia para pedirle disculpas públicamente a Vinicius y Florentino Pérez.

Me gustaría pedir disculpas al señor Florentino y al señor Vinicius por el episodio que vieron. No estuve bien de parte mía ponerme en ese lugar y acepto que no estuvo bien. El equipo que gana merece pasar, merecieron pasar”, manifestó el Cholo.

Este arrepentimiento del estratega de Atlético de Madrid llega tras lo sucedido en las semifinlaes de la Supercopa de España 2026. Sin embargo, Simeone dejó en claro: Pido disculpas, no perdón. No tengo nada más que agregar”.

¿Qué le había dicho Simeone a Vinicius?

Durante las semifinales de la Supercopa de España, el estratega del Colchonero se acercó a Vinicius en pleno partido y le dijo: “Te va a echar Florentino. Acuérdate que te va a echar. Te va a echar, acuérdate de lo que te digo”.

Más adelante, Vini fue sustituido y se desató una trifulca que se extendió en redes sociales, cuando el extremo brasileño comentó una publicación con el mensaje: “Has perdido otras eliminatorias”.

Finalmente Real Madrid perdió por 3-2 en la final contra Barcelona y no pudo quedarse con la Supercopa de España 2026. Ahora, el Merengue debe pasar página para pensar en su próximo partido contra Albacete por Copa del Rey.

En síntesis

  • Diego Simeone se disculpó con Vinicius y Florentino Pérez tras la Supercopa de España 2026.
  • El técnico dijo a Vinicius: “Te va a echar Florentino” durante las semifinales del torneo.
  • El Cholo aclaró tajantemente sobre su arrepentimiento público: “Pido disculpas, no perdón“.
