Diego Simeone platicó en rueda de prensa de cara al partido contra Deportivo La Coruña por los octavos de final de la Copa del Rey y aprovechó la conferencia para pedirle disculpas públicamente a Vinicius y Florentino Pérez.

Publicidad

Publicidad

“Me gustaría pedir disculpas al señor Florentino y al señor Vinicius por el episodio que vieron. No estuve bien de parte mía ponerme en ese lugar y acepto que no estuvo bien. El equipo que gana merece pasar, merecieron pasar”, manifestó el Cholo.

Este arrepentimiento del estratega de Atlético de Madrid llega tras lo sucedido en las semifinlaes de la Supercopa de España 2026. Sin embargo, Simeone dejó en claro: “Pido disculpas, no perdón. No tengo nada más que agregar”.

¿Qué le había dicho Simeone a Vinicius?

Durante las semifinales de la Supercopa de España, el estratega del Colchonero se acercó a Vinicius en pleno partido y le dijo: “Te va a echar Florentino. Acuérdate que te va a echar. Te va a echar, acuérdate de lo que te digo”.

Publicidad

Publicidad

Tweet placeholder

Más adelante, Vini fue sustituido y se desató una trifulca que se extendió en redes sociales, cuando el extremo brasileño comentó una publicación con el mensaje: “Has perdido otras eliminatorias”.

ver también Los mejores memes tras la victoria del Barcelona sobre el Real Madrid en la final de la Supercopa de España

Finalmente Real Madrid perdió por 3-2 en la final contra Barcelona y no pudo quedarse con la Supercopa de España 2026. Ahora, el Merengue debe pasar página para pensar en su próximo partido contra Albacete por Copa del Rey.

Publicidad

Publicidad

En síntesis