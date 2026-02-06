¿Por qué no juega Cristiano Ronaldo en Al-Nassr vs. Al-Ittihad por la Saudi Pro League?

La crisis de Cristiano Ronaldo con su equipo, Al-Nassr, parece no tener fin. El portugués a ha profundizado el conflicto y las fuertes diferencias que siente con la directiva, por lo que mantiene su postura de no jugar por voluntad propia. Este viernes, por el compromiso que tienen pendientes sus compañeros ante el Al-Ittihad por la Jornada 20 de la Saudi Pro League, el luso continuará viendo la acción desde fuera y sin ser parte de los encuentros.

Publicidad

Publicidad

El motivo que deja fuera a Cristiano Ronaldo

No se trata de una decisión técnica ni mucho menos táctica. Cristiano decidió plantar bandera hace unos cuantos días para manifestar descontentos internos que lo llevan a pensar que su plantilla no es tan bien reforzada como la del Al-Hilal, que pertenece al mismo grupo propietario. Ronaldo optó por dejar las convocatorias sin aceptar una instancia de diálogo capaz de hacerlo cambiar de opinión.

La gota que rebalsó el vaso fue la llegada de Karim Benzema el mencionado Al-Hilal. El francés dejó Al-Ittihad y a las pocas horas ya estaba en el nuevo equipo, situación que molestó mucho a un Cristiano que se planteó: ¿Por qué a ellos los refuerzan con estrellas y a nosotros no? Esto tensó la situación al punto de que Ronaldo estaría evaluando la posibilidad de abandonar Al-Nassr. Relación rota.

Tweet placeholder

Publicidad

Publicidad

En ese sentido, su entrenador y compatriota, no ha podido realizar nada al respecto, por lo que no tiene otra alternativa que respetar la medida tomada por el capitán y referente. Aún así, el frente de ataque de Al-Nassr cuenta con figuras como Joao Felix, Kingsley Coman y Sadio Mané para intentar suplir a CR7 de la mejor manera posible, aunque está claro que el máximo goleador de todos los tiempos es irremplazable.

Desde su arribo a la Saudi Pro League, Ronaldo ya suma 111 goles en 127 encuentros y, más precisamente en la presente campaña, los números indican que anotó 17 veces en 18 presentaciones. La carrera por los 1000 goles parecía tener un ritmo imparable, pero con esta situación se desconoce por completo cuándo se podrá volver al portugués en la cancha, por lo que el tiempo sigue corriendo y el total acumulado no se modifica.

ver también Mientras Cristiano Ronaldo gana 260 millones en 2026, el dinero que percibe LeBron James

En síntesis

Cristiano Ronaldo mantiene su postura de no jugar con Al-Nassr por diferencias con la directiva.

mantiene su postura de no jugar con por diferencias con la directiva. El delantero portugués registra 111 goles en 127 encuentros desde su llegada a Arabia Saudita.

desde su llegada a Arabia Saudita. Cristiano se ausentará del partido de este viernes frente al Al-Ittihad por voluntad propia.

Publicidad