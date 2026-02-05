Mientras Cristiano Ronaldo gana 260 millones en 2026, el dinero que percibe LeBron James

Cristiano Ronaldo, que hoy cumple 41 años, sigue dando que hablar en el futbol mundial y demuestra partido a partido que su vigencia no es casualidad. Lejos de pensar en el retiro, el portugués continúa siendo determinante dentro del campo y mantiene intacta su ambición competitiva.

El delantero de Al-Nassr tiene un nuevo objetivo en mente que parece sacado de otro planeta: alcanzar los 1000 goles como profesional. Con cada partido, Cristiano se acerca a una cifra histórica que terminaría de confirmar una carrera irrepetible.

Cristiano Ronaldo en Al-Nassr (Getty Images)

Pero su impacto no se limita solo a lo deportivo. Según Finanzas Argy, Cristiano Ronaldo es actualmente el deportista mejor pago del mundo, con ingresos que alcanzan los 260 millones de dólares, una cifra que lo coloca en la cima absoluta del deporte global.

Del otro lado aparece otra leyenda que también atraviesa los 41 años con una vigencia admirable. LeBron James sigue demostrando todo su potencial en la NBA y continúa siendo una de las grandes figuras de Los Ángeles Lakers, liderando dentro y fuera de la cancha.

LeBron James en Lakers (Getty Images)

El astro del básquet no solo destaca por su rendimiento deportivo en el campo, sino también por su poder económico. La misma fuente lo ubica como el quinto deportista mejor pago del mundo, con ingresos estimados en 128,7 millones de dólares.

Dos disciplinas distintas, dos caminos diferentes, pero una coincidencia clara: tanto Cristiano Ronaldo como LeBron James siguen marcando época a los 41 años, combinando rendimiento de élite, liderazgo y cifras económicas que los colocan entre los más grandes de la historia del deporte.

LOS 10 DEPORTISTAS MEJOR PAGOS DEL MUNDO

Cristiano Ronaldo (fútbol): USD 260 millones

USD 260 millones Canelo Álvarez (boxeo): USD 137 millones

USD 137 millones Lionel Messi (fútbol): USD 130 millones

USD 130 millones Juan Soto (béisbol): USD 129.2 millones

USD 129.2 millones LeBron James (básquet): USD 128.7 millones

USD 128.7 millones Karim Benzema (fútbol): USD 115 millones

USD 115 millones Stephen Curry (básquet): USD 105.4 millones

USD 105.4 millones Shohei Ohtani (béisbol): USD 102.5 millones

USD 102.5 millones Kevin Durant (básquet): USD 100.8 millones

USD 100.8 millones Jon Rahm (golf): USD 100.7 millones

