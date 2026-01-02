Es tendencia:
logotipo del encabezado
Futbol Internacional

¿Por qué no juega Riyad Mahrez en Al-Ahli vs. Al-Nassr por la Liga de Arabia Saudita 2025-26?

El extremo con pasado en Leicester y Manchester City no podrá disputar el encuentro contra el equipo de Cristiano Ronaldo. Conoce el motivo.

Por Leandro Barraza

Sigue a Bolavip en Google!
Riyad Mahrez, jugador estrella de Al-Ahli
© GETTY IMAGESRiyad Mahrez, jugador estrella de Al-Ahli

La Saudi Pro League no descansa. Al-Ahli y Al-Nassr se verán las caras este viernes 2 de enero, desde las 11:30 hs (centro de México), por la Jornada 12 del campeonato de Arabia Saudita en un partido que promete ser atractivo por las figuras que poseen los dos equipos.

Publicidad

Cristiano Ronaldo es el máximo exponente de Al-Nassr, conjunto que llega líder e invicto. Del otro lado, en Al-Ahli, destacan nombres como los de Ivan Toney o Riyad Mahrez, ambos con un reciente pasado en la Premier League. Sin embargo, Mahrez no podrá jugar el partido de este viernes.

¿Por qué no juega Riyad Mahrez en Al-Ahli vs. Al-Nassr?

Mahrez no presenta ninguna lesión ni debe cumplir fecha de suspensión. Sin embargo, ni siquiera figura en la lista de convocados de Al-Ahli para recibir a Al-Nassr. Y es que la razón de su ausencia es que se encuentra disputando la Copa Africana de Naciones como capitán de Argelia.

De hecho, Mahrez llevó a su país a clasificarse en lo más alto del Grupo E (Burkina Faso, Sudán y Guinea Ecuatorial) con tres triunfos en la misma cantidad de partidos y el exjugador de Manchester City fue incluido en el equipo ideal de la fase de grupos del certamen continental.

Publicidad
Así quedó la tabla de goleo de la Saudi Pro League tras los goles de Cristiano Ronaldo y Joao Félix

ver también

Así quedó la tabla de goleo de la Saudi Pro League tras los goles de Cristiano Ronaldo y Joao Félix

leandro barraza
Leandro Barraza
Lee también
¿Juega Cristiano Ronaldo? Las alineaciones de Al-Ahli vs. Al-Nassr
Futbol Internacional

¿Juega Cristiano Ronaldo? Las alineaciones de Al-Ahli vs. Al-Nassr

Así quedó el cuadro de la Copa Intercontinental 2025 tras la victoria de Pyramids FC
Futbol Internacional

Así quedó el cuadro de la Copa Intercontinental 2025 tras la victoria de Pyramids FC

¿Juega Cristiano Ronaldo? Las alineaciones de Al-Nassr vs. Al-Ahli por la final de la Supercopa de Arabia 2025
Futbol Internacional

¿Juega Cristiano Ronaldo? Las alineaciones de Al-Nassr vs. Al-Ahli por la final de la Supercopa de Arabia 2025

10 figuras que terminan contrato en 2026
Futbol Internacional

10 figuras que terminan contrato en 2026

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1compliance-2compliance-3
Better Collective Logo