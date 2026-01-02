La Saudi Pro League no descansa. Al-Ahli y Al-Nassr se verán las caras este viernes 2 de enero, desde las 11:30 hs (centro de México), por la Jornada 12 del campeonato de Arabia Saudita en un partido que promete ser atractivo por las figuras que poseen los dos equipos.

Cristiano Ronaldo es el máximo exponente de Al-Nassr, conjunto que llega líder e invicto. Del otro lado, en Al-Ahli, destacan nombres como los de Ivan Toney o Riyad Mahrez, ambos con un reciente pasado en la Premier League. Sin embargo, Mahrez no podrá jugar el partido de este viernes.

¿Por qué no juega Riyad Mahrez en Al-Ahli vs. Al-Nassr?

Mahrez no presenta ninguna lesión ni debe cumplir fecha de suspensión. Sin embargo, ni siquiera figura en la lista de convocados de Al-Ahli para recibir a Al-Nassr. Y es que la razón de su ausencia es que se encuentra disputando la Copa Africana de Naciones como capitán de Argelia.

De hecho, Mahrez llevó a su país a clasificarse en lo más alto del Grupo E (Burkina Faso, Sudán y Guinea Ecuatorial) con tres triunfos en la misma cantidad de partidos y el exjugador de Manchester City fue incluido en el equipo ideal de la fase de grupos del certamen continental.

